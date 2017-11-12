離譜！市話地下電纜被挖斷 跨海搶修要7天才能接通

2017-11-12 19:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市污水下水道工程施工廠商11日不慎挖斷中華電信電話管線，導致陽明路及文光路一帶區域電話斷線，修復時間將長達7天，且用戶未被告知，引爆民怨；更質疑為何公共工程都是周休二日動工，中華電信也無應變措施。

民國104年就動工的馬公污水下水道系統第一期工程-主次幹管埋設，遇到玄武岩地質較硬瓶頸，不僅施工進度緩慢，更傳出11日在民族路陳設工作井作業，施工廠商不慎挖斷中華電信之幹線電纜，施工廠商當即通知中華電信人員赴現地查看，目前經縣府與中電信聯繫後，確定受影響為陽明路及文光路805位用戶。

中華電信評估需更換該幹線電纜，經查其公司備料情形，須由台中材料庫供貨，已啟動緊急搶修及調貨機制，由於目前評估約需7日修復。

針對此次事件造成民眾不便，縣府致上最大歉意，縣府將於星期一早上赴中華電信商請加派人員進行搶修及其它相關處置應變措施。

但事發之後，縣府與中華電信及廠商都未告知用戶，企圖掩蓋事實，直至1999申訴專線遭民眾打爆後，隔日才告知民眾，更令民眾氣憤的是廠商都利用周休二日施工，發生狀況更應變不及，而中華電信表示，汙水下水道工程事前會勘時就曾告知廠商下方有佈線，但包商仍執意施工，未來將具體求償相關損失。