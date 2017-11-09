中華電信增設5座微波基地台 南橫電信覆蓋率將達60％

2017-11-09 18:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕為解決南橫山區通信不良問題，中華電信公司斥資3000萬元設置5座微波基地台及佈設光纜，預計明年2月底前，南橫公路電信覆蓋率可從20%提升至60%，行動通信訊號品質將更為穩定。

行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑連日來帶領國家通訊傳播委員會南區監理處長劉豐章、公路局第三區養護工程處長林清洲、林務局屏東林管處長張偉顗、台電鳳山區營業處長林膳安和中華電信行動通信總經理饒德興等人，上山勘查台20線南橫公路通訊改善工程，及梅山至大關山隧道近10個道路改善工程。

黃義佑表示，為解決莫拉克風災造成南橫公路8年道路中斷及通訊問題，1年半來已9度前往南橫深山現勘，在中央、地方各單位通力合作下，南橫明壩克露橋已於今年4月29日提前6個月完工通車，讓桃源族人有一條安全回家的道路。

中華電信也分別於10月3日順利搶修完成大關山西口基地台，提供南橫公路134K至145.5K和公路局天池監工站行動通信的訊號服務，10月12日完成唯金溪橋微波基地台，有助於後續禮觀橋和中之關地區的通訊改善。

對於中華電信行動通信及南區分公司高雄營運處共同投入約3000萬元，設置5座微波基地台及佈設光纜，提升當地電信使用穩定度及可靠度，以確保對外通訊暢通，黃義佑深表肯定。