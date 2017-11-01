民視新聞台直接闖入MOD豪華餐 各頻道商驚呼「媒體暴力」！

民視新聞台要上架MOD，遭頻道商群起反對。圖為民視林口總部。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-11-01 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信近日公告「民視新聞台」即將上架MOD，此舉遭到頻道商集體反對，11家頻道商聯名發函給中華電信，指上架應經合法程序，頻道商會議實際上並未通過民視新聞台加入MOD豪華餐。

據了解，10月26日下午愛爾達執行長陳怡君召集「家庭豪華餐」營運商會議，討論「民視新聞台申請加入豪華餐」一案。由於對營收分配的方式尚未有共識，當日會議表決的結果，15家營運商之中，僅有2家營運商（民視、愛爾達）贊成，反對的有3家，其餘10家則表示會後再回覆。不料擔任主席的陳怡君竟然直接宣布「民視新聞台於11月1日正式加入豪華餐」，並將會議記錄提交給中華電信。

多數營運商對於陳怡君的做法感到不可思議，認為這完全扭曲了會議的結論。為了避免中華電信受到錯誤訊息誤導，造成日後紛爭，於是11家營運商聯署發函，指愛爾達公司所提交會議記錄所載的決議內容有誤，提醒中華電信勿引用該會議記錄。

營運商表示，豪華餐歡迎優質頻道的加入，也沒有要排斥民視新聞台。相關的頻道合作還是應該經過合法的程序，不能接受愛爾達違反程序的做法。豪華餐的營運商將會擇期另行召開會議處理「民視新聞台加入豪華餐」一案，屆時亦將一併討論是否調整套餐價格以及新頻道的分帳模式等，以求周延。

聯名發函的11家營運商分別為（依筆劃順序）：友量娛樂科技、台灣互動電視、杰德創意影音管理、美亞娛樂發展、美商國家地理頻道、香港商福斯傳媒、靖天傳播國際事業、靖洋傳媒科技、萬達超媒體、衛星娛樂傳播、以及鴻基國際視訊。