上海演出突「斷電趕下台」後首發聲 大槻真希談「唯一遺憾」

由於日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言，中國針對日本展開大規模抵制；歌手大槻真希11月28日在上海演出，唱到一半音樂突然被切斷、舞台燈光熄滅、麥克風被拿走，最後被請下台，這段演出驟然中止的影片也在社群瘋傳。事後她透過社群發聲，自稱事後已返回日本，當天唯一遺憾的是無法向粉絲們親口說再見。

大槻真希在上海這場「萬代南夢宮嘉年華2025」出場演唱動畫《航海王》片尾曲《memories》，孰料唱到一半舞台燈光熄滅、音樂突然被關掉、麥克風被拿走，大槻真希滿臉錯愕被請下台，網路流傳的影片還能聽到現場觀眾一片譁然。

大槻真希1日在社群平台「X」發文提到，她已經從上海返回，自從演出中止一事發生後，收到了大家許多的關心與鼓勵，唯一讓她放不下並遺憾的是，當天無法在最後向期待演出、特地前來觀賞演出的粉絲們親口致謝，真的非常感謝大家。

大槻真希強調，她能做的就是今後持續透過音樂，把她的聲音仔細地傳達給需要的人，也希望未來能夠透過歌聲，帶來新的相遇與連結，「如果能繼續支持我，我會非常開心」。

大槻真希的經紀公司也在官方網站中對此事件發出聲明，經紀公司表示，關於此次表演中止一事，已收到了許多關心訊息，謹在此致上誠摯謝意。當下除了演出取消之外，並沒有其他特別的問題，當地的工作人員也都給予了非常友善的協助與應對。

經紀公司提到，大槻真希下台後收到許多人的溫暖鼓勵，也承蒙大家關心，已順利返國。關於今後的演出活動，她也表示會如以往一樣積極努力，因此若大家能持續給予溫暖支持，對此將不勝感激。

