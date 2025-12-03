為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全聯複驗台灣鯛魚排自稱沒問題 高雄市衛生局強調「檢體不同」

    2025/12/03 10:09 記者黃良傑／高雄報導
    全聯高雄路竹中正店販售的台灣鯛魚排檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，全聯複驗卻稱「未檢出」，高雄市衛生局指兩者檢體不同。（資料照，雲林縣政府提供）

    全聯高雄路竹中正店販售的台灣鯛魚排檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，全聯複驗卻稱「未檢出」，高雄市衛生局指兩者檢體不同。（資料照，雲林縣政府提供）

    首次上稿 08:59
    更新時間 10:09

    全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被高市衛生局檢出動物用藥殘留，業者依法進行下架回收，供應商口湖漁類生產合作社火速將同「批次」商品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果未檢出，高雄市衛生局今強調，兩次檢驗的是不同「檢體」！

    高雄市衛生局聲明，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，此件「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。

    衛生局強調，經抽驗全聯路竹中正店的「台灣鯛排（大）效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，供應的合作社、養殖場都來自雲林縣，抽驗的批號檢體與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

    衛生局強調，依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

    相關新聞請見：

    烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播