錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

大學同學考上台大研究所，駱姓男子冒名登錄系統放棄，被檢警查出後已坦承犯行也與被害同學和解，南投檢方予以不起訴處分。（記者陳鳳麗攝）

國立台灣大學光電所有名正取生3月完成線上報到，6月系統卻顯示「放棄報到」，學籍遭取消。該生疑被冒名登錄竄改，警方追查發現，是同學利用偷拍身分證資料登入系統，不到20秒就變更報到狀態。台大後來同意恢復該生就讀資格，涉案學生也坦承犯行，南投地檢署近日予以緩起訴處分。

中部某大學陳姓畢業生今年3月25日依規定完成台大碩士班網路報到，4月獲某教授簽核為實驗室研究生，6月2日突然發現自己已經變成「錄取放棄」的狀態。一查才發現，在5月23日下午，有人用17秒的時間，輸入他的證號資料、登入報到系統，並執行放棄報到。他後來證明當天他搭火車到宜蘭探親，不可能去取消錄取，懷疑系統被駭，除向台大反映，也趕緊報警。



警方追查IP來源，發現地點在南投縣，鎖定陳生的駱姓大學同學。南投檢方指出，駱男得知陳生考上台大後，5月23日下午3時6分在其租屋處使用電腦登入台大網站，先前並曾偷拍陳生身分證資料，再以此進入系統，變更報到紀錄。駱男已觸犯個資法第19、20條，刑法358無故輸入他人帳密、刑法359無故變更電磁紀錄等罪。

駱男在檢方偵辦期間，已與陳姓同學達成和解，並履行和解條件完畢，陳生也同意檢察官作出緩起訴處分。駱男獲緩起訴處分1年，期間必須上一次法治教育課程。

