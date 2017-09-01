愛馬仕Twilly淡香精 年輕調皮

2017-09-01

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞Hermès愛馬仕精品一直是不分年齡層女性們的夢幻逸品，這次，愛馬仕以新一代年輕女性為靈感，推出「Twilly d’Hermès淡香精」。

自由、大膽、淘氣俏皮、勇於追求夢想又活躍於社群網絡，她們對外界的期待採取逆向思考的方式，堅持自己的生活步調，創造獨具一格的人生節奏。愛馬仕專屬調香師及香水創意總監Christine Nagel觀察當今年輕女性的生活風格，欣賞她們如何調皮地佩戴愛馬仕絲巾，繼而激發出靈感，為她們創造了「Twilly d’Hermès淡香精」。

呼應愛馬仕與年輕女性皆具有的自由和大膽不羈的性格；展現她們永遠不變的歡欣性情與豐富多變的面貌，以及啟發她們心靈的一切，其中首要就是「自由」。這款以自由精神創造的香氛，搭配充滿趣味性的俏麗香水瓶，在年輕女孩與愛馬仕之間織造出微妙的關係。

這一切就是「Twilly d’Hermès 淡香精」所要詮釋的，調香師以3種香氛原料， 生薑、晚香玉、檀香木展現清新神秘的木香，融合辛辣、陽光、溫柔之香。三種傳統的香料，以不同的調配手法，呈現出幾近燒灼的辛辣、大方揭露的性感、時隱時現的感性。

同樣的，這條絲帶也宛若一條圍巾，精心繫在「Twilly d’Hermès淡香精」香水瓶，Twilly 長絲巾放在口袋裏、繫在腕間或指頭上、還是握在手掌心的「聯繫」，就像能激發無限靈感的幸運符，輾轉象徵著一款前所未「聞」的香氛。

圖片提供：愛馬仕