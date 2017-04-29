愛馬仕精湛錶展 40款首度誘台
2017-04-29
〔記者林欣若／台北報導〕工藝一向是愛馬仕（Hermès）不肯妥協的高標準，為了讓更多人認識精湛的製錶工藝，愛馬仕即日起至5/14，在Bellavita旗艦店舉辦「Crafting Time時間的工藝」高級鐘錶展，40款首度來台展示的鐘錶，蘊藏著愛馬仕經典傳承工藝，工匠巧手與頂級材質，讓報時成為奢華藝術。
從展覽的錶款作品中，可看見愛馬仕的五大工藝技術，包括切割水晶作品成為錶盤的水晶藝術、玻璃粉末在高溫烈火下燒製成漸層變化的琺瑯彩繪、展現陀飛輪機械之美的複雜製錶、將金屬組件雕刻出精緻圖樣的金工鐫刻、以及讓珍貴寶石呈現完美光芒的珠寶鑲嵌，愛馬仕特地與藝術家Guillaume Airiaud合作，由他創作的空間藝術裝置與腕錶完美搭配，旗艦店內的五大展示空間，清楚呈現五大工藝技術。
除了靜態的工藝展覽，愛馬仕也邀請法式漆繪藝術家Nathalie Rolland-Huckel和細工鑲嵌藝術家Agnès Paul-Depasse來台，現場示範專業技術，Nathalie Rolland-Huckel的漆繪光是底色就有30層，每一層都需要完全乾燥後才能繼續下一層，非常費工，Agnès Paul-Depasse示範的麥桿鑲嵌起源於15世紀，如今已快失傳，是寶貴的傳統工藝。
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