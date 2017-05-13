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聖路易水晶 雕琢森林四季─鑽石切割 口吹玻璃 色澤生動 令人著迷

2017-05-13

〔記者凃盈如／台北報導〕愛馬仕集團舉辦旗下Saint Louis聖路易水晶展，以「森林中的四季風情」為主題，以春、夏、秋、冬的季節風情，展現聖路易著稱的套色、精湛的鑽石切割以及口吹玻璃工藝。

承襲自1586年歷史的聖路易水晶，工坊位於法國東北部洛林區，由於早期法國水晶和義大利、英國競爭激烈，工匠們居住於該區的孚日森林的秘密工坊，享有王室賦予的特權，在此處調製水晶的秘密配方，而他們取材的靈感，也伴隨著森林的四季更迭，從猶如調色盤的大自然色調汲取靈感，並且研發出豐富的色彩配方，這次展出的作品，從春意盎然的嫩黃、展現大地復甦生氣的鮮綠與天藍、演繹寧靜夏夜的紫水晶，甚或描繪秋日楓紅的琥珀等色澤，都讓人著迷。

本次展出的品項，從花瓶、水晶杯、綴以金銀絲狀花紋的裝飾盤、單色水晶、雙色套色水晶、三層套色水晶、甚至是蛋白石等創作，皆可盡收眼底，展覽也精心挑選了三種創作主題：文化經典、魅力珍藏和當代作品，顯示出聖路易裝飾作品的多樣性。Saint Louis聖路易「森林中的四季風情」水晶巡迴展，即日起於愛馬仕台北麗晶精品精品專門店展出，接著高雄漢神百貨、台中大遠百精品專門店，最後再回到台北BELLAVITA旗艦店展出。

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  • Flamboyant水晶花瓶，為1995年推出的魅力珍藏系列，可見瓶口繁複精采的水晶切割，以及24K黃金紋飾，760,200元。

    Flamboyant水晶花瓶，為1995年推出的魅力珍藏系列，可見瓶口繁複精采的水晶切割，以及24K黃金紋飾，760,200元。

  • Apollinaire水晶花瓶，是1910年推出的魅力珍藏系列，由綠松石色水晶吹製，工匠將超現實主義派詩人的詩句化為創作靈感，擁有獨特的刻工與描金紋飾， 418,300元。

    Apollinaire水晶花瓶，是1910年推出的魅力珍藏系列，由綠松石色水晶吹製，工匠將超現實主義派詩人的詩句化為創作靈感，擁有獨特的刻工與描金紋飾， 418,300元。

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