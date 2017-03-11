藍色橘彩星光 傳遞蔚藍氣息

2017-03-11

〔記者邱巧貞／台北報導〕愛馬仕經典的橘彩星光香氛系列推出了新作─「愛馬仕藍色橘彩星光淡香水」，這款香氛由品牌的御用調香師Christine Nagel所創作，她提到自己創作靈感：「神奇的愛馬仕根深蒂固於童年，自世界映入眼簾，對萬物莫不驚奇。被大海濕潤的鵝卵石曾令我讚嘆不已，它們散發一種獨特色彩和光澤，我在它們身上感受到一種鹹鹹地、礦物般的滋味……」，Christine Nagel施放一滴蔚藍之水，引燃海洋魔法和天空色彩，透亮清晰的藍色，讓人彷彿置身白日夢境，於滿天星斗間目眩神馳，襯著木香和礦物香，如浪花拂掠，廣藿香的和諧與溫暖使味道更加鮮明。