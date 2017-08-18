《17秋冬最新高級珠寶1:Chanel愛的航程》

2017-08-18

記者王瀅娟／台北報導

盛夏之末，初秋之始，最新的頂級珠寶行旅系列，開啟度假行程。

香奈兒女士轟轟烈烈的一生是Chanel珠寶最重要的靈感來源，Flying Cloud系列是Chanel首度以航海為題創作的珠寶系列，命名源自香奈兒女士生命中唯二摯愛之一，西敏公爵所擁有的四桅帆船飛雲號（Flying Cloud），而內容卻不限於這段眾所矚目的戀情細節，而擴及航海帶給她的寬廣世界。

香奈兒女士一生最重要的邂逅都發生在海邊，她的第一個摯愛卡培男孩資助她開設的帽子店位於杜維埃，是一個濱海度假小鎮；卡培男孩意外過世讓香奈兒女士沉溺於悲傷，好友Diaghlev與Serts夫婦帶著她航向威尼斯，不但讓她獲得重新站起來的力量，也啟發了她設計中的拜占庭元素。之後於蒙地卡羅邂逅的西敏公爵，多次帶著她搭乘飛雲號遊玩蔚藍海岸，不但是愛情的見證，也帶她與尚．考克多、畢卡索等當代藝術家認識結交，愉快的航海度假生活不但促使她買下位於蔚藍海岸的La Pausa別墅，更是她1920～1930年代設計舒適度假服裝系列的靈感來源。

飛雲號之延伸與想像

Chanel以「Flying Cloud」為系列名，不僅是紀念這段往事，更是因為「Flying Cloud」代表的奢華意義。這艘黑色主體搭配白色甲板的四桅帆船，長達62公尺，是當時最大的私人帆船，需要雇用40個船員方可運行，卻僅能接待至多16名賓客，可見西敏公爵財力之雄厚。

此系列雖以飛雲號為題，卻未著墨戀情細節，重點還是在航海遊憩，一是航海相關元素，包括纜繩、船錨、航海繩結、水手刺青等，另一個則是以度假時尚為題，水手服上的藍白條紋、編織繩結、大型鈕釦等，引人遙想航海生活之愜意，恨不能即刻啟程。

圖片提供／Chanel