《17秋冬最新高級珠寶1:Chanel愛的航程》

記者王瀅娟／台北報導
盛夏之末，初秋之始，最新的頂級珠寶行旅系列，開啟度假行程。
香奈兒女士轟轟烈烈的一生是Chanel珠寶最重要的靈感來源，Flying Cloud系列是Chanel首度以航海為題創作的珠寶系列，命名源自香奈兒女士生命中唯二摯愛之一，西敏公爵所擁有的四桅帆船飛雲號（Flying Cloud），而內容卻不限於這段眾所矚目的戀情細節，而擴及航海帶給她的寬廣世界。
香奈兒女士一生最重要的邂逅都發生在海邊，她的第一個摯愛卡培男孩資助她開設的帽子店位於杜維埃，是一個濱海度假小鎮；卡培男孩意外過世讓香奈兒女士沉溺於悲傷，好友Diaghlev與Serts夫婦帶著她航向威尼斯，不但讓她獲得重新站起來的力量，也啟發了她設計中的拜占庭元素。之後於蒙地卡羅邂逅的西敏公爵，多次帶著她搭乘飛雲號遊玩蔚藍海岸，不但是愛情的見證，也帶她與尚．考克多、畢卡索等當代藝術家認識結交，愉快的航海度假生活不但促使她買下位於蔚藍海岸的La Pausa別墅，更是她1920～1930年代設計舒適度假服裝系列的靈感來源。
飛雲號之延伸與想像
Chanel以「Flying Cloud」為系列名，不僅是紀念這段往事，更是因為「Flying Cloud」代表的奢華意義。這艘黑色主體搭配白色甲板的四桅帆船，長達62公尺，是當時最大的私人帆船，需要雇用40個船員方可運行，卻僅能接待至多16名賓客，可見西敏公爵財力之雄厚。
此系列雖以飛雲號為題，卻未著墨戀情細節，重點還是在航海遊憩，一是航海相關元素，包括纜繩、船錨、航海繩結、水手刺青等，另一個則是以度假時尚為題，水手服上的藍白條紋、編織繩結、大型鈕釦等，引人遙想航海生活之愜意，恨不能即刻啟程。
圖片提供／Chanel
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Sailor Suit手鐲，靈感源自水手外套上的大型鈕釦。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Golden Braid手鐲，立體黃金繩索與鋪鑲鑽石繩索編織出細膩精緻的質感，靈感源自水手服裝上的編織繩結，中央鑲嵌一顆4.22克拉鑽石。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Summer Cruise項鍊，以長形切割藍寶石與鋪鑲鑽石演繹水手服上的藍白條紋，鑲嵌1顆1.06克拉濃彩黃鑽使色彩更跳脫。項鍊上鑽石包邊細緻絞接工藝使項鍊配戴舒適且能固定結構。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Sailor Tattoo手鐲，將船錨、太陽、星星等水手刺青圖案融於手鐲設計中。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Yachting Day項鍊，鑲嵌鑽石的錶墜以船錨為靈感，搭配香奈兒女士鍾愛的珍珠，亦可轉換為手鍊佩戴。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Precious Float戒指，以青金石與鋪鑲鑽石，趣味演繹藍白救生圈。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Endless Knot 項鍊，鑲滿鑽石的扭索與繩索結合出海軍繩結，宛如無限符號，搭配鑽石流蘇，流洩20年代氣息。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Sapphire Stripes手環，以舖鑲鑽石扭索、包鑲圓鑽繩索和鑽石與藍寶石繩索交錯重疊出富韻律變化的繩索意象，實際上也如繩索般柔軟服貼手腕，正中央鑲嵌一顆4.11克拉藍寶石。
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Chanel Flying Cloud頂級珠寶系列Turquoise Waters項鍊，以多種深淺色調的藍寶石交錯鑲嵌出海水意象，鑽石扭索隨意盤繞，鏤空處透出肌膚，更覺輕盈。
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香奈兒女士於La Pausa別墅，遠離巴黎的忙碌生活，表情輕鬆愜意。
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Flying Cloud系列於La Pausa別墅發表，將香奈兒女士身影投射於牆上，令人遙想她在這裡的愜意生活。
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從La Pausa別墅中望出去便有海景與鄰近鄉野風光可欣賞，令人覺得放鬆。
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香奈兒女士購入的La Pausa別墅位於蒙地卡羅與義大利邊界的蒙頓之間，位置隱密，離主要道路有段距離。
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飛雲號為西敏公爵擁有的私人四桅帆船，需要40名船員才可讓航行輕鬆愜意，為頂級奢華的代表。
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穿著度假服裝的香奈兒女士於飛雲號上留影。
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蔚藍海岸清澈藍綠的海水令人心曠神怡。
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蔚藍海岸是香奈兒女士與西敏公爵談戀愛時徜徉的度假勝地。