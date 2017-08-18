《17秋冬最新高級珠寶3:Chopard東西行》

2017-08-18

記者王瀅娟／台北報導

絲路是東西方文明交流的起始，Chopard則以Silk Road（絲路）系列與高級訂製服師郭培聯手，締造東方與西方文化、頂級珠寶與高級訂製服間的連結。

Chopard聯合總裁兼藝術總監卡羅琳．舍費爾（Caroline Scheufele）與郭培2015年於坎城相遇，彼此惺惺相惜。卡羅琳邀請郭培前往日內瓦參觀Chopard高級珠寶工坊，參觀過程令雙方均多有啟發，因而奠定聯合創作的想法。這條思想文化的絲路由卡羅琳以夢寐亞洲為主題創作珠寶起始，再由郭培接手，以這些珠寶為靈感創作高級訂製服，最終一同在今年秋冬巴黎高級訂製服週秀上結合，展現東西方創作交流成果。

大自然與亞洲意象是Silk Road系列的兩大主軸，結構感、嚴謹的比例、流暢的線條與輕盈感是她們創作的共通點，這條絲路並非對歷史的緬懷，而是植基於傳統的創新交流，激盪出全新的火花。

圖片提供／Chopard