《17秋冬最新高級珠寶3:Chopard東西行》

記者王瀅娟／台北報導
絲路是東西方文明交流的起始，Chopard則以Silk Road（絲路）系列與高級訂製服師郭培聯手，締造東方與西方文化、頂級珠寶與高級訂製服間的連結。
Chopard聯合總裁兼藝術總監卡羅琳．舍費爾（Caroline Scheufele）與郭培2015年於坎城相遇，彼此惺惺相惜。卡羅琳邀請郭培前往日內瓦參觀Chopard高級珠寶工坊，參觀過程令雙方均多有啟發，因而奠定聯合創作的想法。這條思想文化的絲路由卡羅琳以夢寐亞洲為主題創作珠寶起始，再由郭培接手，以這些珠寶為靈感創作高級訂製服，最終一同在今年秋冬巴黎高級訂製服週秀上結合，展現東西方創作交流成果。
大自然與亞洲意象是Silk Road系列的兩大主軸，結構感、嚴謹的比例、流暢的線條與輕盈感是她們創作的共通點，這條絲路並非對歷史的緬懷，而是植基於傳統的創新交流，激盪出全新的火花。
圖片提供／Chopard
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Chopard Silk Road頂級珠寶系列耳環，鑲嵌雕刻玉石，非常具 有東方風情。
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Chopard Silk Road頂級珠寶系列耳環，無論寶石配色與造型都有中亞風情。
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Chopard Silk Road頂級珠寶系列紫水晶頸鍊，重達302.6克拉紫水晶珠搭配東方靈感與配色鍊墜。
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大自然是Chopard Silk Road頂級珠寶系列的重要靈感之一，18K金拉出的有機藤蔓線條與鍍黑金屬製作的立體花朵，演繹出特別又充滿生命力的花草珠寶。
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Chopard Silk Road頂級珠寶系列珍珠項鍊，鍊墜以華人視為吉兆的燕子為題，搭配鑲嵌玉石，洋溢東方氣息。
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Chopard Silk Road頂級珠寶系列祖母綠項鍊，鑲嵌總重105克拉梨型祖母綠，並別出心裁地搭配鑲嵌帕拉依巴碧璽與鑽石，使這條尊貴的項鍊洋溢活潑氣息。
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Chopard Silk Road頂級珠寶系列與郭培設計的高級訂製服於今年秋冬巴黎高級訂製服週一同發表。
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Chopard Silk Road頂級珠寶系列項鍊，鑲嵌鑽石的鍊身宛如領片般柔軟服貼，顯示出高級訂製服與頂級珠寶的相通之處。中央36克拉祖母綠墜可取下。
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結構感、比例份量、流暢的線條感與輕盈是Chopard聯合總裁兼藝術總監卡羅琳．舍費爾與郭培的共通處。