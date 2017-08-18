《時尚女錶 有稜有角》4

2017-08-18

記者林欣若／台北報導

筆直線條

海瑞溫斯頓在1999年以紐約第五大道（Fifth Avenue）筆直的街景風貌為靈感推出第五大道Avenue腕錶系列，這也是品牌首度推出方形腕錶，修長的方形錶殼、錶殼略呈拱形、錶殼上下兩端飾以標誌性的圓弧裝飾，呼應海瑞溫斯頓位於紐約第五大道旗艦店宏偉的拱門造型。

今年第五大道Avenue系列一口氣推出Avenue C™雙時區功能腕錶、Avenue C™ Mini系列月相功能腕錶、Avenue Classic自動腕錶、以及Avenue Classic Cherry Blossom腕錶，每一款都傳承第五大道Avenue系列幾何線條分明、極具建築感的獨特風格，珍珠母貝錶盤與明亮式切工鑽石相映生輝，精彩演繹海瑞溫斯頓代表的優雅設計和傳統工藝。

圖片提供／Harry Winston