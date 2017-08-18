《時尚女錶 有稜有角》4

記者林欣若／台北報導
筆直線條
海瑞溫斯頓在1999年以紐約第五大道（Fifth Avenue）筆直的街景風貌為靈感推出第五大道Avenue腕錶系列，這也是品牌首度推出方形腕錶，修長的方形錶殼、錶殼略呈拱形、錶殼上下兩端飾以標誌性的圓弧裝飾，呼應海瑞溫斯頓位於紐約第五大道旗艦店宏偉的拱門造型。
今年第五大道Avenue系列一口氣推出Avenue C™雙時區功能腕錶、Avenue C™ Mini系列月相功能腕錶、Avenue Classic自動腕錶、以及Avenue Classic Cherry Blossom腕錶，每一款都傳承第五大道Avenue系列幾何線條分明、極具建築感的獨特風格，珍珠母貝錶盤與明亮式切工鑽石相映生輝，精彩演繹海瑞溫斯頓代表的優雅設計和傳統工藝。
圖片提供／Harry Winston
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海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕錶，以鑽石和粉紅剛玉勾勒出燦爛繽紛的花景，錶盤以淺藍綠色珍珠母貝打造，呈現春日隨風飄散的流雲，39顆圓形明亮式切工鑽石和29顆圓形明亮式切工的粉紅剛玉灑落於錶盤上，象徵著櫻花和花瓣，約1,350,000元。
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海瑞溫斯頓第五大道Avenue™系列Avenue Classic自動腕錶，搭載精密的瑞士HW2009自動上鏈機芯，矽材質扁平狀擺輪遊絲、18K玫瑰金鏤空擺陀、環形日內瓦波紋、圓形波紋打磨等細節處理，約1,280,000元。
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海瑞溫斯頓第五大道Avenue C™ Mini系列月相功能腕錶，搭載厚度僅2.7毫米的HW5101機芯，是當今市場上搭載月相複雜功能的最小機芯之一，18K金長方形錶殼鑲嵌47顆圓形明亮式切工鑽石，約645,000元。
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海瑞溫斯頓第五大道Avenue™系列Avenue C™雙時區功能腕錶，18K白金錶殼鑲嵌42顆圓形明亮式切工鑽石，約1,150,000元。