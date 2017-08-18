2017-08-18

記者林欣若／台北報導

成雙成對的情侶錶款，是戀人的專屬印記，

也是愛情的最佳見證！中性、丹寧與繽紛兩大對錶風格，就是最佳情人錶現。

中性

中性風格最佳代表時裝設計師品牌Calvin Klein，事業版圖遍及男女精品、丹寧系列、包款配件、彩妝香水以及貼身衣物，1997年，Calvin Klein與鐘錶集團Swatch Group合作推出Calvin Klein Watch，以青春、性感、摩登及極簡設計的形象深植青春世代。邁入20年里程碑，Calvin Klein Watch融合經典和創新，推出Minimal系列限量20周年紀念款，Minimal系列是1997年Calvin Klein Watch推出的第一個手錶系列，20周年紀念款承襲著Calvin Klein Watch的品牌DNA，包括經典的米蘭錶帶、以及錶盤上顯著的CK logo，帶有復古的冷灰色與古銅色、以及個性十足的全PVD黑款，以別出心裁的仿舊顏色處理，為摩登的錶款增添復古風情，中性設計打破性別疆界，不論男女都能配戴出獨特風格。

另一個話題錶款Boost系列同樣以極簡中性的設計打造強烈風格，融合雙色對比和黑色潮流兩個設計概念，透過極簡的線條設計，展現鏡面的光影細微變化，錶殼採全PVD黑色或是雙色對比處理，帶來強烈視覺感。

圖片提供／Calvin Klein