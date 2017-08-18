《新智能 新錶現》1

2017-08-18

記者林欣若／台北報導

智能腕錶可以個人化打造專屬面盤、即時掌握生活大小事，對3C控而言，

是最佳穿戴配件，隨著技術發展，智能腕錶也推陳出新，提供更舒適的配戴體驗。

流行智能錶 穿戴個人化

Fossil集團年初公布將在2017年推出14個品牌的智能腕錶、多達300個產品設計，全新的產品線從更輕薄、更小體積的Hybrid智能腕錶，到AMOLED顯示技術、以及全方位觸控式螢幕智能腕錶，透過一系列科技功能，重新構思手錶功能、賦予手錶全新想像。

Fossil去年推出Q系列智能手錶，以多變錶面和錶帶、以及個人化數位功能，掀起智慧穿戴風潮，今年全新Fossil Q Explorist與Venture觸控式螢幕智慧型腕錶來到了第三代，強調技術和時尚完美融合，透過纖薄的錶殼搭載最新AMOLED技術，達到省電、畫質更精細的效果，更升級為全螢幕顯示。

在Android Wear 2.0的支援下，Fossil Q可下載第三方應用程式如Google Play的多個面板選項、用戶即時通知的友好設定、內建Google Assistant助手功能，只需按住手錶上的電源按鈕或說出「Ok Google」即可啟動功能，讓Fossil Q智慧型腕錶的配戴體驗進階升級。

同屬Fossil集團旗下的Michael Kors在七夕情人節為喜愛追求最新科技的情侶獻上觸控式螢幕智能腕錶，將社交互動與經典腕錶緊密結合，透過Google的Android Wear作業系統，緊密連結生活資訊，串起戀人們的每個時刻，不錯過最重要的另一半任何訊息及來電。

圖片提供／Fossil、Michael Kors