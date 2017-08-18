《新智能 新錶現》2

2017-08-18

記者林欣若／台北報導

陀飛輪智能錶 平易輕奢華

功能和外觀都可個人化、緊密與生活結合，是智能腕錶最吸引人之處，但是不防水、屬於消耗型電子產品都是致命傷，泰格豪雅（TAG Heuer）Connected Modular 45全新智能腕錶打出瑞士製造、防水50米、錶頭可拆卸更換為Heuer-02T COSC陀飛輪計時碼錶，一次解決智能腕錶的所有疑慮。

Connected Modular 45以特製的鈦金屬錶殼，讓手錶既能防水、又不影響接收訊號，可更換錶帶、錶耳、錶扣，個人化選項超過600款，可即時顯示多達三個常用APP的數據，提供配戴者多達4,000個以上Android Wear應用程式，全球定位系統（GPS）、近距離無線通訊（NFC）的電子支付功能（Android Pay）皆具備。

可更換配件的TAG Heuer CARRERA Heuer-02T COSC陀飛輪計時碼錶實現了泰格豪雅執行長Jean-Claude Biver的目標與策略，讓泰格豪雅成為平易近人的奢華腕錶代表，TAG Heuer CARRERA Heuer-02T COSC陀飛輪計時碼錶搭載TAG Heuer Calibre HEUER-02T自製機芯，這枚採碳纖維和鈦金屬打造而成的低慣性陀飛輪鏤空機芯由284個零件組成，直徑31毫米、厚度6.9毫米，具有65小時動力儲存，符合瑞士官方天文台（COSC）認證自動上鏈陀飛輪計時機制，最吸引人之處則是以50萬出頭的價格，就能擁有陀飛輪。

圖片提供／TAG Heuer