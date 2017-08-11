《保養。 女明星這麼說…》篠原涼子:日夜接力 減壓保養就對了

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．一週3～4次瑜珈。

．親自下廚飲食均衡。

．白天加強防曬、保濕。

．晚上濕敷，從容按摩。

篠原涼子擔任資生堂彈潤肌密系列代言人至今，幾年前與她的會面可說是一場美麗的意外，原本是國際媒體聯訪場合，到了現場，卻成為與她的獨家會面。而最令人訝異的是，以往接觸的日本藝人，經紀公司把關嚴格，發放給媒體的照片往往需先經過修片或篩選，而篠原涼子則是在訪談後，不僅完全不修圖，照片還直接讓你在現場挑。

近距離檢視篠原涼子，發現她的妝非常淡又自然，透亮的膚質，幾乎看不到什麼瑕疵，只描繪上眼線，淡掃峨眉，搭配上淡淡的裸唇，堪稱是素顏裸妝的最佳詮釋。

已經年過40的她，是如何保持青春活力？篠原涼子說到，日間的保養，她重視簡單有效率的保養程序，有時還會搭配按摩來醒膚，基本上，選用多效合一產品，乳液、修飾乳、防曬乳等，10分鐘之內就能完成。晚上，她至少花上20分鐘保養，特別強調深入滲透的效果，利用濕敷並從容的進行按摩，讓保養品有效被吸收，直到肌膚呈現豐潤感。

當然，她也十分講究飲食生活及內在平衡，身為兩個兒子的母親，篠原涼子說：「我每天都會下廚做菜，講求營養均衡，一週至少會做3～4次瑜珈，當心情平靜，人也會比較有自信，顯得更年輕。」

外表超顯年輕的她提到，不管邁入30或40世代，幾乎沒有因為年紀增長而影響心情。「可能因為我的個性沉不住氣，有話就說，一感到壓力時，就會先趕快找朋友說出來，所以通常在我不安之前，就已經先發洩了。」她補充：「雖然我的外表看起來可能很女人，但個性是有點男性化，另一方面也有點孩子氣，愛撒嬌，當我遇到事情時一定要找人商量，所以我是無法忍受自己一個人生活的。」

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒