《保養。 女明星這麼說…》楊丞琳:容易水腫 臉部按摩不馬虎

記者邱巧貞／台北報導
☆美麗守則☆
．卸妝超仔細。
．丟棄式紗布擦臉。
．定期臉部淋巴按摩。
．20歲開始保養頸部。
有一張天生娃娃臉的楊丞琳，從16歲出道以來，外貌幾乎沒有多大的改變。在保養步驟中十分重視清潔的她透露，平日洗臉不用毛巾擦而是使用洗臉紗布，用完就丟，而且卸妝時非常仔細，一定要卸到一點彩妝都沒有殘留。
維持著少女般肌膚的她提到：「我有點嬰兒肥，也容易水腫，臉部按摩是很必要的，我已經持續2～3年給專門臉部按摩的美容師按摩，而且是純手技按摩，不借助任何刮痧板，有時累的時候還會被按到出痧，一週約臉部按摩兩次，此外，我從20歲就開始保養脖子，現在一點脖紋都沒有。」她下了個註解：有保養還是有差。
圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒
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楊丞琳透露卸妝時非常仔細，一定要卸到一點彩妝都沒有殘留。
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