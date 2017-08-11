《保養。 女明星這麼說…》楊丞琳:容易水腫 臉部按摩不馬虎

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．卸妝超仔細。

．丟棄式紗布擦臉。

．定期臉部淋巴按摩。

．20歲開始保養頸部。

有一張天生娃娃臉的楊丞琳，從16歲出道以來，外貌幾乎沒有多大的改變。在保養步驟中十分重視清潔的她透露，平日洗臉不用毛巾擦而是使用洗臉紗布，用完就丟，而且卸妝時非常仔細，一定要卸到一點彩妝都沒有殘留。

維持著少女般肌膚的她提到：「我有點嬰兒肥，也容易水腫，臉部按摩是很必要的，我已經持續2～3年給專門臉部按摩的美容師按摩，而且是純手技按摩，不借助任何刮痧板，有時累的時候還會被按到出痧，一週約臉部按摩兩次，此外，我從20歲就開始保養脖子，現在一點脖紋都沒有。」她下了個註解：有保養還是有差。

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