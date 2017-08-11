《保養。 女明星這麼說…》林嘉欣:精準有效率 簡化保養步驟

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．因應時節煲湯。

．高機能化妝水濕敷。

．利用美容油按摩。

．時時保持戀愛感。

林嘉欣今年成為高絲「雪肌精御雅系列」的代言人，她坦言自己不愛繁複的保養程序，喜歡精準有效率的保養，所以她最在意保養品有沒有效果，她平日最喜歡的保養方法就是一瓶雪肌精御雅的光能露搭配保養油，除非在非常寒冷乾燥的地方才會多加一瓶乳霜。

在她所代言的產品中，最喜歡的品項就是醒膚油，偶爾居家按摩肌膚也是使用這瓶油，搭飛機肌膚乾燥時，即使帶妝也可搽上美容油保持潤澤感。她也會在上完底妝後，將保養油置於手心搓薄，再輕輕按壓在臉上，讓肌膚呈現自然光澤感，而不是像出油。

林嘉欣提到，3月遠赴法國參加時裝週，因時差與氣候的關係，肌膚乾燥敏感，她利用高機能化妝水濕敷再加乳霜搽拭全臉，立即提升肌膚的保濕度，「除了飲食、使用保養品，我覺得心情真的很重要，要經常維持戀愛的心情。」

住在香港十幾年，林嘉欣說自己幾乎每天都喝煲湯，「不同季節有不同的煲湯，例如夏天，冬瓜連皮帶籽燉，也可以加入薏仁、瘦肉、蜜棗，還有羅漢果等，我也會將煲湯加在兩個女兒的粥裡一起餵食，從小就用飲食為她們保養。」她笑說，自己在保養上很懶，一定要容易使用，不要太多步驟，徹底清潔非常重要，即使只搽防曬，也一定要用卸妝霜卸除，至於運動則是零。

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒