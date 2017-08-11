《保養。 女明星這麼說…》李嘉欣:保養不能懶 遠離壓力源

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．兼顧抗老＆美白重點保養。

．每週至少敷一次面膜。

．喝湯水保養，不刻意節食。

．做瑜珈，伸展紓壓。

．細節美甲不忽略。

．自己動手按摩。

始終與「大美人」封號脫不了關係的李嘉欣透露自己從10幾歲就開始保養，以前最注意清潔和保濕的部分，過了25歲後，保養品會選用兼具抗老及美白成分的精華液及乳霜搭配使用。

她認為，只有抗老還不夠，光靠美白也不行。

平日保養除了基本清潔、化妝水、保濕等，每週至少敷一次面膜，敷完臉之後也會特別拿來搽在膝蓋等易忽略的部位；她強調，保養不能懶，但也不會特別去「做臉」，因為自己並不享受躺在美容院的過程，反而喜歡在家自己動手按摩。她笑說，「單身時會敷著面膜到處走，婚後就不會這樣做了。」

養生方法除了平常多做運動、多吃水果及蔬菜、適時放鬆生活步調讓自己遠離壓力。「保持開朗的心情真的相當重要，維持固定運動的習慣也不可或缺，我自己就很喜歡做瑜珈。當與家人相處、一同用餐，當在閱讀或泡澡時，我覺得整個心靈可以完全放鬆。我想我是透過珍惜那些得來不易的時光，幫助自己紓解壓力。」

李嘉欣提到自己絕不嘗試「微整」，她認為，自然其實也是一種優雅。李嘉欣表示，當媽之後，跟以前比起來更注重飲食，會多喝湯水，但不會刻意吃得太清淡，不會讓自己永遠在diet（節食）狀態。每隔10天會請美甲師到府服務，也是她的例行保養。

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒