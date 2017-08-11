《保養。 女明星這麼說…》小雪:內在美容 暖身很重要

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．飲品食物中加入生薑。

．泡澡指壓，促進循環。

．幫助脖子淋巴暢通。

．補充足夠水分。

．洗完頭立刻吹乾，避免受寒。

與和風美人小雪訪談時，只見她手裡始終拿著一杯熱薑茶，提到保養，她說：「我非常重視內在美容，尤其，我認為『暖身』十分重要​，儘量不讓身體受涼。」

小雪透露，不論飲料或食物中，她都喜歡加入一些生薑。此外，平日會透過泡澡、指壓，促進血液循環，每天保養肌膚時，也一定會加入按摩脖子的動作，讓淋巴暢通。

留著一頭烏黑秀髮，她強調，每天都會補充足夠的水分，同時也會為頭髮補水，再者，每次洗完頭一定要吹到乾，才會休息。她提到，對自己的長相及身材也有不滿意之處，把自己的缺點給別人看，是她督促讓自己更美的原動力。

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒