《保養。 女明星這麼說…》周海媚:護膚養肌 喝溫飲洗溫水

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．每週至少3天喝煲湯。

．溫水洗臉、平日溫飲。

．適時讓肌膚休息，什麼都不搽。

．每天早上一杯現磨咖啡。

．30年來不吃牛肉。

一路從港劇「今生無悔」中的沈文薏、「倚天屠龍記」裡被譽為最美的周芷若，到「武媚娘」中飾演楊淑妃一角，幾十年來，周海媚外貌似乎沒有多大改變，去年來台參加雪花秀活動的她，絲毫看不出已經年屆50歲。

彈嫩白皙的肌膚，即使近看也沒有什麼頸紋，周海媚笑說，好膚質是與生俱來，媽媽給的，「我媽皮膚天生也好，她已經70歲了，但看起來頂多像60歲。」她笑說，基本上肌膚很少出狀況，即使在20幾歲時，也很少長痘痘，平日自己很注意肌膚保養，但還是偶爾會偷懶，「有工作時，早晚都會抹東西，休工在家時，通常早上用溫水洗臉後，就不抹任何保養品，晚上睡前才會搽保養品，想讓皮膚可以自己呼吸。」多年來，她不喜歡用冷水洗臉，只用溫水，平時都喝溫飲，除非天氣真的很熱才會喝冰的。

周海媚表示，她最喜歡用雪花秀睡眠面膜以及乳霜來按摩。有潔癖、重視衛生的她，平日一定隨身攜帶的產品，包含潤唇膏、護手霜、乾洗手。

談到年紀，周海媚十分坦然，她說：「到了50歲這個年紀，沒有什麼看不開的，很多事情都遇過，可以說都已經挺看透的。很正面樂觀看待我的年齡，每個人都會有這個歲數。」

她透露，多年來，每天早上一定要喝一杯現磨咖啡，且加糖又加奶，「只要沒有喝咖啡那天，就覺得不開心。」對飲食不忌口的她，辣、油炸都吃，不過因為信仰，已有30年不吃牛肉了。延續廣東人愛喝煲湯的習慣，周海媚說她每次回港，都會在超市購買現成煲湯湯料，回去拍戲時再請阿姨煲湯，每週煲一次，就可以喝上3天。

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒