《保養。 女明星這麼說…》水原希子:深層淨化 才能白皙透亮

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．先卸妝、泡澡、最後清潔洗臉。

．搽上紅唇，展現性感。

．補充蛋白質。

．忌吃甜食及速食。

活動中，水原希子白皙透亮的膚質，讓一旁的日籍彩妝師讚賞不已，「希子肌」一度成為許多日本女性的目標。年紀輕輕的水原希子提到，自己不喜歡保養過頭，但因為工作的緣故，每天上妝的機會很多，「保養上，我特別注重清潔，尤其卸妝很小心，卸完妝後我會先泡澡讓身體出汗，將不好的東西代謝出來，最後才會洗臉，徹底清潔。」

身材纖細的她雖然是天生不易胖的體質，但對吃及生活習慣也很注重，水原希子提到自己平日不吃甜食及速食，也聘請私人教練指導健身，並會吃一些蛋白質幫助自己長肌肉。水原希子也透露，五官中最喜歡自己的嘴唇，年紀愈長，愈喜歡搽上紅唇展現性感。

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒