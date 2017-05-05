Sisley抗紫外線 防曬健康氣色
2017-05-05
〔記者邱巧貞／台北報導〕抵禦紫外線是全年無休的保養工作，但市面上防曬產品種類眾多，因應場合及需求選擇使用，才能發揮適當的防禦作用。
近年戶外運動風氣盛，Sisley針對愛美女性推出「御緻抗老防曬潤色精華SPF30/PA+++」，除了提供歐盟認證的寬頻防曬效果，並提供自然與柔白2款色號，自然潤色效果瞬間能遮掩肌膚瑕疵，打造出健康自然的好氣色。
據最高標準歐盟檢驗，防曬產品防護力必須達到SPF30以上，UVA（PA） 的防護係數需達SPF值的三分之一，並能同時抵禦UVA與UVB才能宣稱具備寬頻防曬功能。Sisley「御緻抗老防曬潤色精華SPF30/PA+++」結合2款創新微米化物理性防曬成分，氧化鋅主要能抵禦UVA，二氧化鈦則是主要隔離UVB，層層預防紫外線對肌膚造成的傷害。
Sisley使用的創新物理性防曬成分，微米化的氧化鋅與二氧化鈦質地極為微細，使用在肌膚上不會感到厚重黏膩，並透過4階段保養成分，雪絨花、維他命E、天然植物精油、薰衣草、馬喬蓮、山茶花油等成分，不僅修護紫外線對肌膚所造成的傷害，還能提升肌膚自體的防禦能力。
資生堂熱賣的安耐曬防曬系列，今年也因應現代女性運動意識抬頭，推出臉部專用的「運動型BB霜」，採用清爽無重力配方，可以吸附汗水，維持清爽，美肌防禦膜技術能形成均勻防禦膜，增加光線反射量並提高透明感，自然色與明亮色2款色選，可作為妝前隔離或直接作為粉底使用。
圖片提供：資生堂
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