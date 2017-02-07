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掃黑瞄準空汙 Sisley全日全面防禦

2017-02-07

〔記者邱巧貞／台北報導〕過完農曆新年，又到了各家化妝品業者上市美白新品的季節，法國頂級品牌Sisley本月將推出全新產品「極致美白全日防禦精華」，除了針對紫外線傷害外，也鎖定外界汙染因子導致斑點生成的因素。

亞洲女性向來追求白皙無瑕的肌膚，美白保養成為許多人的日常功課，如大家所熟知，造成肌膚黑色素沉澱、膚色不均的主因來自於紫外線，但許多人即使已經做足了防曬與美白，還是難以達到理想，因為日益嚴重的環境汙染也是影響肌膚透白的關鍵。

Sisley認為美白防禦必須從多面向著手，包括全面防禦紫外線傷害、隔離環境汙染因子與空氣髒汙、預防肌膚提前老化並控制麥拉寧黑色素生成等。Sisley「極致美白全日防禦精華」採用100％礦物性防曬成分，將二氧化鈦以特殊配方打造出極微細緻的礦物粉末，將紫外線反射隔離，提供溫和的防曬作用；並運用蕎麥籽萃取作用於肌膚表層，幫助隔絕空氣中細微的汙染物質侵害，減緩因空氣髒汙所引起的發炎反應；精選美白成分AA2G則能淡化斑點並預防黑色素的形成。品牌表示，此款產品針對亞洲肌膚所設計，特別強調輕盈的清爽質地，並強化保濕成分維他命B5與植物角鯊烯，長時間維持肌膚潤澤，可作為日間保養的最後一道步驟。

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  • Sisley針對亞洲女性需求，打造一款能長時間提供美白防護的產品。（記者邱巧貞攝）

    Sisley針對亞洲女性需求，打造一款能長時間提供美白防護的產品。（記者邱巧貞攝）

  • Sisley「極致美白全日防禦精華」，50ml／9,500元。（記者邱巧貞攝）

    Sisley「極致美白全日防禦精華」，50ml／9,500元。（記者邱巧貞攝）

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