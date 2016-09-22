保養融入彩妝 駐顏透亮

2016-09-22

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞Sisley今年3月推出升級版的「抗皺活膚御緻駐顏霜」，探討在基因、環境之外，影響肌膚提前老化的行為性老化因子，此款產品更新成分上市後，持續榮登Sisley全球銷售第一名的商品。

今年10月Sisley將「抗皺活膚御緻駐顏霜」的保養成分帶入彩妝市場，推出「御緻駐顏活膚精華粉底液」，讓長時間且大面積接觸肌膚的底妝產品能延續保養功效。此款粉底液中除了添加波斯洋槐萃取、紅葡萄萃取、小球藻萃取、腺苷和大豆胜肽萃取、白柳葉萃取等成分外，並透過獨特雲母複合配方為肌膚打上蘋果光，特殊水輝石凝膠於肌膚表層形成平滑均勻的細緻薄膜，再透過柔焦微粒折射，能在視覺上淡化紋路。

Sisley針對亞洲女性需求，針對不同肌膚色階包括偏黃、暗沉等肌膚，推出冷暖不同色調的4款色選，更貼近亞洲女性的膚色。

圖片提供：Sisley