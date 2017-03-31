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影后級纖腿精華油 美腿緊緻透亮

2017-03-31

〔記者邱巧貞／台北報導〕甫在今年獲得奧斯卡影后殊榮的艾瑪史東（Emma Stone），每次現身紅毯，整體造型總是大獲好評，負責為她打點造型的知名彩妝師Rachel Goodwin，在社群網路中分享了在典禮前她為艾瑪史東所使用的保養彩妝品，當中一款引人注目的產品即是Sisley即將在4月全球正式上市的纖腿精華油。

許多女性久坐辦公室或長時間站立，加上缺乏運動，很容易導致雙腿沉重浮腫，法國保養品牌Sisley認為身體各部位的肌膚厚薄度和需求不同，應採分區保養為佳，而推出第一支腿部專用保養油─「白薑纖腿緊緻精華油」。

明明體重沒有增加，雙腿卻感覺變粗、容易浮腫。Sisley發現，讓雙腿感到沉重的原因歸因於肌膚血管受到壓迫，以至於肌肉組織進入缺氧狀態，而導致肌肉組織缺氧的成因主要有二個方面：一為身體不良姿勢的外力因素導致過度壓迫，壓力出現在肌肉組織；二為脂肪細胞施加過度壓力在血管，壓力出現在細胞層次。

針對這兩大導致腿部浮腫的肇因，Sisley首次在產品中採用植物活性成分白薑根部萃取，來減緩肥厚脂肪細胞周遭因受壓迫所產生的發炎現象，而銀杏葉萃取油有助於促進血液循環，紅海藻萃取則能阻止葡萄糖滲透進入到脂肪細胞。此外，並精選乳油木果油、澳洲胡桃油、安德羅巴油三款保養油，改善乾燥肌膚狀況，並形成保護層，舒緩修護肌膚。

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  • Sisley白薑纖腿緊緻精華油150ml／5,500元分別從消除水腫、減輕並預防脂肪堆積、恢復肌膚緊實透亮、滋養肌膚彈性等四大面向達到極致的完美呵護。（記者邱巧貞攝）

    Sisley白薑纖腿緊緻精華油150ml／5,500元分別從消除水腫、減輕並預防脂肪堆積、恢復肌膚緊實透亮、滋養肌膚彈性等四大面向達到極致的完美呵護。（記者邱巧貞攝）

  • 好萊塢知名彩妝師Rachel Goodwin在網路分享她為艾瑪史東在奧斯卡典禮前所用的保養品，包含Sisley即將推出的纖腿精華油。 （記者邱巧貞翻攝Rachel Goodwin IG）

    好萊塢知名彩妝師Rachel Goodwin在網路分享她為艾瑪史東在奧斯卡典禮前所用的保養品，包含Sisley即將推出的纖腿精華油。 （記者邱巧貞翻攝Rachel Goodwin IG）

  • 艾瑪史東現身紅毯，妝容造型總是大獲好評。（記者邱巧貞翻攝Rachel Goodwin IG）

    艾瑪史東現身紅毯，妝容造型總是大獲好評。（記者邱巧貞翻攝Rachel Goodwin IG）

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標題：影后級纖腿精華油 美腿緊緻透亮


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