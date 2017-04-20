2017 DTM賽季預覽
記者方維鐸／綜合外電報導
2017年對全球賽車迷來說算是美好的一年，放眼已經開跑得WRC、F1和TCR和Super GT等賽事，隨著技術規則、車手陣容乃至參賽車款的改變，都呈現和往年大不相同的競爭局面。即將於5月初展開的DTM德國房車賽（或稱為「德國房車大師賽」），同樣也有著幅度不小的變革，對喜歡近身肉搏、激烈緊湊競賽氛圍，並期待參賽車輛能與市售車款有相當程度連結的賽車迷，堪稱全球最高等級房車賽事的DTM新賽季絕對值得期待。
技術規則改變：動力更強 下壓力降低
這個賽季DTM的動力系統依舊維持4.0升V8自然進氣的規格，但藉由進氣系統的修改，最大馬力輸出首度突破500匹之譜，這將讓賽車的加速性能比以往更快，大幅提升比賽的精彩度。
至於原先寄望藉由改用跟日本Super GT賽事GT500組相同的2.0升Turbo引擎，來讓DTM與Super GT兩大賽事整合的計畫，如今隨著賽事主辦單位ITR的原任主席Hans Werner Aufrecht退休（由奧地利前F1車手Gerhard Berger來繼任），看似短期內難以實現，期待看到德日6大車廠同場較勁的賽車迷恐怕得再等上一段時間。
另外在車輛空氣力學上，2017年新賽車的DRS可變尾翼由前幾年採用的大型單片式設計，改回2011年賽季之前的雙片複合式構造，其目的是要降低下壓力對賽車抓地力的影響，搭配今年輪胎供應商韓國Hankook推出胎膠較軟、抓地力較強的新輪胎，要讓賽車手必須用更高的駕駛技術在場上拼搏，而非倚賴空力效應來超車，讓DTM回歸「大師級」賽事的競技初衷。
參賽陣容縮減：3大陣營 共18輛賽車
隨著賽車動力與空力效應的改變，3大車廠都必須花大錢重新開發合乎新規範的賽車，為降低車廠在車輛研發上投入的成本，去年3家車廠早已達成協議，將各自參賽的車輛數由8輛減少為6輛。原先期望能藉由拉進第4支車廠來參賽，以維持場上24輛賽車的參賽規模（外界咸認為鎖定的是日本車廠Lexus），但終究事與願違，本賽季未能成功招募到第4家車廠參賽，因此參賽車輛數確定縮減至18輛。
新上任的ITR主席Gerhard Berger日前對外表示，今年雖然車輛數沒有過去幾年多，然而透過賽例規則的修改，比賽可望更加精彩刺激。
對DTM有興趣的讀者可從www.dtm.com官網來瞭解這項最高等級房車賽事的資訊，並可透過YouTube線上直播（www.youtube.com/user/DTMinternational）來觀賞每個賽站兩回合的排位賽與正賽。
圖片提供／auto motor und sport、Audi、BMW、Mercedes-AMG
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BMW陣營的去年總冠軍車手Marco Wittmann，新賽季依舊駕駛Red Bull塗裝的M4 DTM下場，駕駛風格冷靜刁鑽的他無疑是今年奪標的熱門人選之一。
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Mercedes-AMG今年6輛C63 DTM的參賽陣容來勢洶洶，陣中網羅了去年Audi的頭號戰將Edoardo Mortara（右排最後粉紅色BWT塗裝48號車），整體戰力可望大幅提升。
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這兩張2016年vs 2017年BMW M4 DTM的車頭及車尾對照圖，可以清楚看出新舊賽車空力套件的改變，2017年式新賽車的DRS可變尾翼由原來的大型單片式，改回2011年賽季之前的雙片複合式設計，以降低下壓力對車輛抓地表現的影響，這樣對超車的技術性要求會更高。
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2017 DTM年度賽程
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2017年Audi陣營6輛RS5 DTM賽車的塗裝更加鮮豔搶眼，在場上車手的辨識度也提高許多，對觀賽的趣味性有所助益，你記不住車手是誰沒關係，可以從車輛的塗裝來辨識。
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參賽陣營車手
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標題：2017 DTM賽季預覽
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