卡地亞頂級珠寶加持 鍾楚紅貴氣亮相

2017-04-20

〔記者林欣若／台北報導〕卡地亞（Cartier）年度頂級珠寶展在17號登場，昨晚特地舉辦貴賓晚宴，邀請林葦茹、吳品萱、瑞莎、陳庭妮、邱馨慧等名模走秀，金曲歌王蕭敬騰擔任演唱嘉賓，女星鍾楚紅也特地從香港飛來出席，她配戴由25顆方形鑽石組成的項鍊，要價47,800,000元，全身行頭超過1億元，熱愛珠寶的她表示，習慣買珠寶寵愛自己，家中很有多古董級的珠寶，現在戴起來還是覺得很新穎好看。

雖然已經57歲，但鍾楚紅每每出席公開場合，依舊艷光照人，她說保養方式很簡單，想法正面、有滿滿的正能量，加上每天早起、多吃蔬菜和有機食品，就能保持年輕，對於郭富城結婚的消息，她說太晚知道了，所以還來不及恭喜他，但她相信郭富城會好好經營婚姻，和妻子方媛幸福一輩子。

蕭敬騰身上的珠寶也破千萬元，平常也會買珠寶送給自己和親友的他，偏愛簡單、樸素的款式，孝順的他知道爸爸沒送過媽媽珠寶，因此也買了不少送媽媽，母親節計畫和媽媽好好吃頓飯。修杰楷抱著幫老婆挑禮物的心情而來，他覺得老婆賈靜雯戴鑽石特別好看，加上剛生完小女兒BoBo很辛苦，自然要好好犒賞一番，賈靜雯很喜歡用將來要傳給女兒這個理由買珠寶，修杰楷笑說：「我都不知道這是不是一個騙局！」