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卡地亞頂級珠寶加持 鍾楚紅貴氣亮相

2017-04-20

〔記者林欣若／台北報導〕卡地亞（Cartier）年度頂級珠寶展在17號登場，昨晚特地舉辦貴賓晚宴，邀請林葦茹、吳品萱、瑞莎、陳庭妮、邱馨慧等名模走秀，金曲歌王蕭敬騰擔任演唱嘉賓，女星鍾楚紅也特地從香港飛來出席，她配戴由25顆方形鑽石組成的項鍊，要價47,800,000元，全身行頭超過1億元，熱愛珠寶的她表示，習慣買珠寶寵愛自己，家中很有多古董級的珠寶，現在戴起來還是覺得很新穎好看。

雖然已經57歲，但鍾楚紅每每出席公開場合，依舊艷光照人，她說保養方式很簡單，想法正面、有滿滿的正能量，加上每天早起、多吃蔬菜和有機食品，就能保持年輕，對於郭富城結婚的消息，她說太晚知道了，所以還來不及恭喜他，但她相信郭富城會好好經營婚姻，和妻子方媛幸福一輩子。

蕭敬騰身上的珠寶也破千萬元，平常也會買珠寶送給自己和親友的他，偏愛簡單、樸素的款式，孝順的他知道爸爸沒送過媽媽珠寶，因此也買了不少送媽媽，母親節計畫和媽媽好好吃頓飯。修杰楷抱著幫老婆挑禮物的心情而來，他覺得老婆賈靜雯戴鑽石特別好看，加上剛生完小女兒BoBo很辛苦，自然要好好犒賞一番，賈靜雯很喜歡用將來要傳給女兒這個理由買珠寶，修杰楷笑說：「我都不知道這是不是一個騙局！」

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  • 鍾楚紅配戴上億元珠寶出席卡地亞晚宴，她說很喜歡來台灣，每次來台灣都有一股親切感。（圖文：記者胡舜翔）

    鍾楚紅配戴上億元珠寶出席卡地亞晚宴，她說很喜歡來台灣，每次來台灣都有一股親切感。（圖文：記者胡舜翔）

  • 修杰楷認為女生看到珠寶時開心的樣子，比珠寶本身更有價值，所以他很樂於送老婆珠寶。

    修杰楷認為女生看到珠寶時開心的樣子，比珠寶本身更有價值，所以他很樂於送老婆珠寶。

  • 蕭敬騰為卡地亞晚宴開唱。

    蕭敬騰為卡地亞晚宴開唱。

  • RUBELLUS 紅碧璽項鍊，白K金，主石為21.16克拉橢圓形刻面紅碧璽，橢圓形刻面橘黃藍寶石，18顆圓形刻面粉紅至橘色藍寶石，紅碧璽珠，明亮式切割鑽石，約 40,300,000元。（卡地亞提供）

    RUBELLUS 紅碧璽項鍊，白K金，主石為21.16克拉橢圓形刻面紅碧璽，橢圓形刻面橘黃藍寶石，18顆圓形刻面粉紅至橘色藍寶石，紅碧璽珠，明亮式切割鑽石，約 40,300,000元。（卡地亞提供）

  • Sypria 蛋白石仙履蘭頂級珠寶系列腕錶，白K金，蛋白石重20.63克拉，2顆刻面橘色錳鋁榴石，三角形切割鑽石，沙佛萊石，明亮式切割鑽石，石英機芯，約26,700,000元。（卡地亞提供）

    Sypria 蛋白石仙履蘭頂級珠寶系列腕錶，白K金，蛋白石重20.63克拉，2顆刻面橘色錳鋁榴石，三角形切割鑽石，沙佛萊石，明亮式切割鑽石，石英機芯，約26,700,000元。（卡地亞提供）

  • LEVIOSA紅碧璽鑽石耳環，鉑金，兩顆共重 13.32 克拉的紅碧璽墜飾，紅碧璽圓珠，縞瑪瑙，玫瑰式切割鑽石，方形鑽石，圓形明亮式切割鑽石，約6,500,000元。（卡地亞提供）

    LEVIOSA紅碧璽鑽石耳環，鉑金，兩顆共重 13.32 克拉的紅碧璽墜飾，紅碧璽圓珠，縞瑪瑙，玫瑰式切割鑽石，方形鑽石，圓形明亮式切割鑽石，約6,500,000元。（卡地亞提供）

  • PANTHERE ARCTIQUE 美洲豹藍綠色海水藍寶腕錶，白K金，1顆共重39.28克拉的枕形藍綠色海水藍寶，明亮式切割鑽石，祖母綠豹眼，藍寶石斑點，瑪瑙豹鼻，手動上鍊機械機芯，約28,700,000元。（卡地亞提供）

    PANTHERE ARCTIQUE 美洲豹藍綠色海水藍寶腕錶，白K金，1顆共重39.28克拉的枕形藍綠色海水藍寶，明亮式切割鑽石，祖母綠豹眼，藍寶石斑點，瑪瑙豹鼻，手動上鍊機械機芯，約28,700,000元。（卡地亞提供）

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