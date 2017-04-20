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Android旗艦手機大戰 LG G6軍規標準造機

2017-04-20

〔記者吳佩樺／台北報導〕Android旗艦手機大戰開打，LG新機皇G6亦即將在台上市，LG強調G6通過美國國防部制定MIL-STD 810G的14種軍規測試，堪稱目前市面上通過最多軍事防護標準的手機。此外，LG今日會宣布G6開賣時間和售價。

台灣LG董事長金載承表示：「LG一向重視手機的耐用度和使用安全，去年的V20已經擁有MIL-STD 810G軍規防撞認證，最新的G6甚至通過掉落、低溫、高溫、抗震、沙塵、防水等14種MIL-STD 810G軍規防護標準，加上機身以常用於飛機、帆船的航太級鋁合金AL6013打造，不只堅固耐用，且兼顧輕量優點。」

LG同時指出G6從研發、檢測至生產階段，嚴格把關每個環節，包括在LG電池安全研究中心進行最嚴謹的測試，涵蓋撞擊、壓力、穿透、耐熱、爆炸殘骸、X光分析等各種檢測，使得G6的電池安全超越國際標準，例如G6在電池熱暴露檢驗中，就承受高於國際標準15%的高溫。

為了確保G6的品質控管，業者號稱每一支手機都必須在最嚴峻的條件下歷經5千小時，執行1千種檢測以及6萬種品質檢測指標作為參考，任何無法取得品質水準的手機都不會進行販售。

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  • Android旗艦手機大戰開打，LG G6即將在台正式上市。

    Android旗艦手機大戰開打，LG G6即將在台正式上市。

  • LG G6強調通過美國國防部制定MIL-STD 810G的14種軍事防護標準。

    LG G6強調通過美國國防部制定MIL-STD 810G的14種軍事防護標準。

  • LG G6進行防水檢測，保證通過IP68防水標準。

    LG G6進行防水檢測，保證通過IP68防水標準。

  • 每一支LG G6在最嚴峻的條件下進行5千小時的檢測，沒通過測試不會販售。

    每一支LG G6在最嚴峻的條件下進行5千小時的檢測，沒通過測試不會販售。

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標題：Android旗艦手機大戰 LG G6軍規標準造機


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