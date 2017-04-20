| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

現代i30 N性能鋼砲 預定9月IAA車展發表

2017-04-20

現代車廠的性能子品牌「N Performance」的首款產品i30 N性能鋼砲，預定今年9月德國IAA車展正式發表亮相，日前還找來現代WRC廠隊的王牌車手Thierry Neuville在瑞典Arjeplog進行雪地測試，以期i30 N在任何極端氣候環境下都能有最佳的性能表現。

現行i30掀背車在歐洲市場推出後獲得眾多專業汽車媒體的正面評價，甚至超越了多款歐系主流掀背車，讓世人刮目相看。此番現代車廠將i30 N瞄準性能鋼砲標竿車款−福斯Golf GTI，將搭載一具2.0升T-GDi缸內直噴Turbo引擎，預計能輸出250匹以上的最大馬力，將採跟Golf GTI相同的兩種輸出車型，但都會維持FF前輪驅動的設定；變速系統除了6速手排之外，也不排除會有7速雙離合器自手排的版本。

廣告
  • 韓國現代車廠的i30 N性能鋼砲偽裝車目前正如火如荼進行測試中，預定將在今年9月的德國IAA車展正式亮相。（圖片來源／Auto Express）

    韓國現代車廠的i30 N性能鋼砲偽裝車目前正如火如荼進行測試中，預定將在今年9月的德國IAA車展正式亮相。（圖片來源／Auto Express）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：現代i30 N性能鋼砲 預定9月IAA車展發表


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.