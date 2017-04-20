現代i30 N性能鋼砲 預定9月IAA車展發表
2017-04-20
現代車廠的性能子品牌「N Performance」的首款產品i30 N性能鋼砲，預定今年9月德國IAA車展正式發表亮相，日前還找來現代WRC廠隊的王牌車手Thierry Neuville在瑞典Arjeplog進行雪地測試，以期i30 N在任何極端氣候環境下都能有最佳的性能表現。
現行i30掀背車在歐洲市場推出後獲得眾多專業汽車媒體的正面評價，甚至超越了多款歐系主流掀背車，讓世人刮目相看。此番現代車廠將i30 N瞄準性能鋼砲標竿車款−福斯Golf GTI，將搭載一具2.0升T-GDi缸內直噴Turbo引擎，預計能輸出250匹以上的最大馬力，將採跟Golf GTI相同的兩種輸出車型，但都會維持FF前輪驅動的設定；變速系統除了6速手排之外，也不排除會有7速雙離合器自手排的版本。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 柯P遭抗議者攻擊 黃暐瀚質疑員警不好意思驅離
- 「雞雞上方有顆痣」 戀童癖教練謊話破功重判7年
- 反年改堵人施暴 立委斥黑幫
- 謝長廷陪同 安倍母聆賞台北愛樂演出
- 教練性侵逼吞避孕藥
- 土銀前總座高明賢 轉戰板信銀
- 遶境要不要放炮 習俗、環保大論戰
- 自由談》他們一夥都白賊
- 狠殺夫婦後讀聖經 謝依涵免死定讞
- 大葉大學機車證票選 這張「符咒」海放其他作品
- 美婦人用紙條 2小時內搶5間銀行
- 信義區光環褪？ 億元華廈打78折售出
- 享受掌聲變噓聲 朗度依舊閃耀
- 高盛放棄作多 美元指數跌破100
- 如願搭普悠瑪 96歲阿祖帶42兒孫遊宜蘭
- 治平高中第一人》葉欣瑜看片練英語 多益滿分
- 銀行和汽車類股帶頭 歐股上揚
- 復育黃緣螢 太平苗圃螢光閃閃
- 新台幣貶1.2分 收30.418元
- 《自由廣場》給張小月按個讚！
- 聯準會：美經濟持續溫和成長
- 法界︰「教化可能」台灣司法自創
- 費玉清最後加場 票房一舉衝破x成
- 端午連假離島航班 明開放訂票
- Fed縮表連鎖反應 日歐將跟進
- 韓系美男賣色 釣中南部少女賣淫
- 中經院也上修 GDP保二更有望
- 暖暖親水公園整修 趕暑假開趴
- 詹啟賢談年改：國民黨過去沒做很可惜
- 「巴黎情人」喬伊絲挾新作撲台 6月北中開唱
- 暴力抗拒改革 無法獲得認同
- 與牛共舞 沙灘創作新視界
- 小屋修修臉 台東藍晒圖重見天日
- 顏行書卸任 勇士新帥何「許」人？
- 《自由廣場》還公聽會？ 英全的魄力跟善意用錯地方！
- 改善國道壅塞 新北爭闢匝道納前瞻
- 廢棄茶園 嘉義縣鼓勵種櫻花吸客
- 段宜康版 5年完成改革
- 「老八傳奇」拉開序幕 公牛改當主角
- 宮廟遶境留炮屑 清潔隊跟掃挨批
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：現代i30 N性能鋼砲 預定9月IAA車展發表
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分