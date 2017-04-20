現代i30 N性能鋼砲 預定9月IAA車展發表

2017-04-20

現代車廠的性能子品牌「N Performance」的首款產品i30 N性能鋼砲，預定今年9月德國IAA車展正式發表亮相，日前還找來現代WRC廠隊的王牌車手Thierry Neuville在瑞典Arjeplog進行雪地測試，以期i30 N在任何極端氣候環境下都能有最佳的性能表現。

現行i30掀背車在歐洲市場推出後獲得眾多專業汽車媒體的正面評價，甚至超越了多款歐系主流掀背車，讓世人刮目相看。此番現代車廠將i30 N瞄準性能鋼砲標竿車款−福斯Golf GTI，將搭載一具2.0升T-GDi缸內直噴Turbo引擎，預計能輸出250匹以上的最大馬力，將採跟Golf GTI相同的兩種輸出車型，但都會維持FF前輪驅動的設定；變速系統除了6速手排之外，也不排除會有7速雙離合器自手排的版本。