福斯進化版Golf R 賽道極限體驗
2017-04-20
Mallorca島上有條規模不算很大的賽道，記者2015年曾在此體驗過現行MINI JCW的刁鑽性能，這次則試駕了進化版的Golf R 4MOTION全時4驅性能鋼砲。
Golf R的最大馬力較進化前增強了10匹，來到310匹，配置7速DSG雙離合器自手排變速箱的車型扭力峰值達40.8公斤米（6速手排車型為38.8公斤米），藉由Launch Control功能輔助，0～100公里／時加速僅需4.6秒；若選配performance套件，極速更可一舉突破250公里／時法定速限，直上267公里／時。
記者在原廠教練帶領下，駕駛進化版Golf R 4MOTION跑了差不多5圈，體驗到本車深不可測的操控極限。在Race Mode模式下，即使入彎時刻意不放油門，透過4MOTION系統仍能穩健地加速出彎，駕馭起來毫不勉強，百分之百車隨意走。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 柯P遭抗議者攻擊 黃暐瀚質疑員警不好意思驅離
- 「雞雞上方有顆痣」 戀童癖教練謊話破功重判7年
- 5米高大電鍋 進駐桃園農博冒炊煙
- 慶祝媽祖生 金門峰上熱鬧「祭蜂」
- 信徒手作立體媽祖拼布 恭賀媽祖生
- 上課抱抱 台藝大爆假督學亂授課
- 《反年改團體圍立院》魏明谷遭拉扯 林德宇被扯破西裝
- 「買美國貨」生效 分析師酸難執行
- 《快樂捐血人表揚》換血治重症肌無力 美髮老師感恩
- 反年改怒吼！退休師憂每月繳不起10萬房貸、不夠請外勞...
- 大葉大學機車證票選 這張「符咒」海放其他作品
- 狠殺夫婦後讀聖經 謝依涵免死定讞
- 《獨酒男女》助導驚傳自殺 揭韓劇幕後血汗淚
- 男男性侵 20年暴增60倍
- 送球鞋到偏鄉 小戴回饋基層
- 曾被封「最醜女星」 Macy嫁帥洋男翻身
- 新北客家桐花祭登場 9區推小旅行
- 三重義天宮 慨捐復康巴士濟弱
- 香港台泥國際 重啟私有化？
- 陸富豪郭文貴頻爆料 網路當紅北京頭痛
- 玩真的! 侯怡君 被爆怒告網友
- 打電玩也能拿國光獎金
- 航空城配地少4％ 市府 價值提高了
- 享受掌聲變噓聲 朗度依舊閃耀
- 土銀前總座高明賢 轉戰板信銀
- 新台幣貶1.2分 收30.418元
- 宜市助考生上榜 23日辦文昌護佑祈福
- 遶境要不要放炮 習俗、環保大論戰
- 丹麥法院判引渡 崔順實之女提上訴
- 參加即席演講賽》英語暢談與嬤相處 陳婷奪冠
- 帶動觀光 將軍港至澎湖東吉啟航
- 落實高中學習 大學申請、繁星至少延1月
- 一朗會小葛 「朗神時尚」意外發燒
- 今年恐不再蘋果光 瑞儀將轉戰非蘋
- 球數、傷史、信任度…與紀錄在拔河
- 謝長廷陪同 安倍母聆賞台北愛樂演出
- 不符居留規定 張向忠隨團離境
- 陽信銀行體質優良 獲利穩健
- 與牛共舞 沙灘創作新視界
- 「鋸八田頭像 做該做的事」接受中媒專訪 李承龍：不後悔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：福斯進化版Golf R 賽道極限體驗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分