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福斯進化版Golf R 賽道極限體驗

2017-04-20

Mallorca島上有條規模不算很大的賽道，記者2015年曾在此體驗過現行MINI JCW的刁鑽性能，這次則試駕了進化版的Golf R 4MOTION全時4驅性能鋼砲。

Golf R的最大馬力較進化前增強了10匹，來到310匹，配置7速DSG雙離合器自手排變速箱的車型扭力峰值達40.8公斤米（6速手排車型為38.8公斤米），藉由Launch Control功能輔助，0～100公里／時加速僅需4.6秒；若選配performance套件，極速更可一舉突破250公里／時法定速限，直上267公里／時。

記者在原廠教練帶領下，駕駛進化版Golf R 4MOTION跑了差不多5圈，體驗到本車深不可測的操控極限。在Race Mode模式下，即使入彎時刻意不放油門，透過4MOTION系統仍能穩健地加速出彎，駕馭起來毫不勉強，百分之百車隨意走。

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  • 福斯進化版Golf R

    福斯進化版Golf R

  • 現場試駕到的Golf R，皆選配了舉世聞名的斯洛維尼亞專業排氣管廠牌Akrapovič（國內俗稱「蠍子管」）為其特別開發的鈦合金跑車排氣系統。

    現場試駕到的Golf R，皆選配了舉世聞名的斯洛維尼亞專業排氣管廠牌Akrapovič（國內俗稱「蠍子管」）為其特別開發的鈦合金跑車排氣系統。

  • 福斯Golf R 4MOTION小檔案

    福斯Golf R 4MOTION小檔案

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