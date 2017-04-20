福斯Golf GTI Performance 西班牙Mallorca島試駕
記者方維鐸／西班牙報導、攝影
福斯Golf車系一直是這家德國車廠最暢銷的產品，近年來面對各大高級車品牌向下染指小型掀背車市場，以及亞洲日韓車廠的持續挑戰，福斯車廠針對7代Golf進行一次大幅產品升級動作，除了外觀小幅修改、動力效能再提升外，在駕駛輔助科技與資訊連網功能上大幅進化，以期讓Golf在同級掀背車市場繼續維持領先地位。
這次Mallorca全球媒體試駕活動聚焦於進化後的Golf性能車款及e-Golf電動車，有鑑於e-Golf國內不會引進，Golf GTE油電鋼砲導入的時程尚不明朗，因此記者試駕的主角為動力及傳動系統大幅進化的Golf GTI Performance車型，另外還在Mallorca賽道上體驗了進化過的Golf R 4MOTION全時4驅性能鋼砲。
GTI Performance動力系統再進化
Golf GTI Performance配置的2.0升直4 TSI渦輪增壓引擎，將最大馬力調校至245匹，從1,600轉即可產生峰值為37.7公斤米的扭力高原，與之匹配的是新世代的7速DSG雙離合器自手排變速系統，並結合了Start/Stop引擎自動啟閉功能和煞車動能回復系統，原廠公布的平均油耗每公升可跑15.9公里，二氧化碳排放量為144公克／公里，油耗與碳排量都算是同級性能鋼砲的模範生。
GTI Performance一開上路即展現出澎湃強勁的加速反應，原廠數據其0～100公里／時加速可在6.2秒達成（甚至比國內限量引進的GTI Clubsport還快上0.1秒），在高速公路上要跑到250公里／時的歐洲法定速限一點也不費力，以目前市售的前驅性能鋼砲來說著實難以挑剔。
原廠規劃了一段從Mallorca賽道出發的試車路線，總長約46公里，結合了高速公路與郊區快速道路，駕駛Golf GTI Performance一路高速馳騁，感覺無比暢快，尤其是接近路線折返點前後的一連串高速彎道，更是性能鋼砲展露身手的完美舞台，讓台灣媒體一行都深刻體驗到本車卓越的駕馭樂趣。
先進科技介面完勝所有同級掀背車
Golf車系此番大幅進化的重點，除了外觀細節的修改與駕駛輔助科技的提升外，最具話題性的部分集中在車內儀表控台的資訊介面，新換上12.3吋的全彩Active Info Display全邏輯數位化儀表，中控台的Discovery Pro多媒體資訊系統升級9.2吋大螢幕，並在聲控之外新導入了手勢控制功能，讓Golf車艙內的科技功能完勝所有同級掀背車對手，繼續稱霸歐洲市場最主流的小型掀背車級距。
台灣福斯分公司將於6月中旬正式在國內推出進化版Golf全車系，並從5月中先開放預售，上市之初僅先供應一般230匹馬力、6速DSG的Golf GTI標準型，稍晚才會追加本文試駕的Golf GTI Performance，有進一步的訊息會繼續為讀者們追蹤報導。
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福斯原廠在西班牙位於地中海的Mallorca島舉辦進化版Golf性能車款的全球媒體試駕活動，記者將試駕報導的重點放在國內先前未曾引進過的GTI Performance車型上，其動力輸出與變速系統均比一般GTI更具優勢，因此0～100公里／時6.2秒的起步加速表現，也比進化後的一般GTI要快上0.2秒。
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隨著這次Golf車系的全面升級進化，GTI專屬的LED尾燈組光型也經過重新設計，後保險桿的造型也略經修改，仍不難看出跟原先有所出入。
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GTI Performance上這具排氣量1,984cc的TSI渦輪增壓引擎，經過調校後最大馬力一舉提升至245匹，並在1,600～4,300轉間形成一段峰值37.7公斤米的扭力高原，動力輸出比進化過的一般GTI（最大馬力230匹，扭力峰值35.7公斤米）提升了15匹馬力和2公斤米。
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Golf GTI此番升級12.3吋全彩Active Info Display全邏輯數位化儀表及中控台9.2吋Discovery Pro多媒體資訊系統，座艙科技感有大幅進化。
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新導入的12.3吋全彩Active Info Display全邏輯數位化儀表，整合了原廠聲控衛星導航系統，不僅資訊切換與判讀十分便利，同時讓駕駛人更專注於眼前路況。
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中控台上的9.2吋Discovery Pro多媒體資訊系統新增手勢控制功能，此外還可顯示DCC主動式底盤控制系統的5種駕駛模式（Eco節能、Comfort舒適、Normal一般、Sport運動、Individual個人化），讓駕駛人使用起來更得心應手。
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試駕的GTI Performance車型採用新世代的7速DSG雙離合器自手排系統，齒比銜接更綿密順暢，性能表現也更上層樓，儘管最大馬力沒有GTI Clubsport來得大，且不具備超增壓功能，但0～100公里／時加速卻快了0.1秒。
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這輛Golf GTI Performance選配了蜂巢格紋織布／Alcantara類麂皮跑車座椅，視覺效果與乘坐感受均相當出色。
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福斯Golf GTI Performance小檔案
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標題：福斯Golf GTI Performance 西班牙Mallorca島試駕
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