福斯Golf GTI Performance 西班牙Mallorca島試駕

2017-04-20

記者方維鐸／西班牙報導、攝影

福斯Golf車系一直是這家德國車廠最暢銷的產品，近年來面對各大高級車品牌向下染指小型掀背車市場，以及亞洲日韓車廠的持續挑戰，福斯車廠針對7代Golf進行一次大幅產品升級動作，除了外觀小幅修改、動力效能再提升外，在駕駛輔助科技與資訊連網功能上大幅進化，以期讓Golf在同級掀背車市場繼續維持領先地位。

這次Mallorca全球媒體試駕活動聚焦於進化後的Golf性能車款及e-Golf電動車，有鑑於e-Golf國內不會引進，Golf GTE油電鋼砲導入的時程尚不明朗，因此記者試駕的主角為動力及傳動系統大幅進化的Golf GTI Performance車型，另外還在Mallorca賽道上體驗了進化過的Golf R 4MOTION全時4驅性能鋼砲。

GTI Performance動力系統再進化

Golf GTI Performance配置的2.0升直4 TSI渦輪增壓引擎，將最大馬力調校至245匹，從1,600轉即可產生峰值為37.7公斤米的扭力高原，與之匹配的是新世代的7速DSG雙離合器自手排變速系統，並結合了Start/Stop引擎自動啟閉功能和煞車動能回復系統，原廠公布的平均油耗每公升可跑15.9公里，二氧化碳排放量為144公克／公里，油耗與碳排量都算是同級性能鋼砲的模範生。

GTI Performance一開上路即展現出澎湃強勁的加速反應，原廠數據其0～100公里／時加速可在6.2秒達成（甚至比國內限量引進的GTI Clubsport還快上0.1秒），在高速公路上要跑到250公里／時的歐洲法定速限一點也不費力，以目前市售的前驅性能鋼砲來說著實難以挑剔。

原廠規劃了一段從Mallorca賽道出發的試車路線，總長約46公里，結合了高速公路與郊區快速道路，駕駛Golf GTI Performance一路高速馳騁，感覺無比暢快，尤其是接近路線折返點前後的一連串高速彎道，更是性能鋼砲展露身手的完美舞台，讓台灣媒體一行都深刻體驗到本車卓越的駕馭樂趣。

先進科技介面完勝所有同級掀背車

Golf車系此番大幅進化的重點，除了外觀細節的修改與駕駛輔助科技的提升外，最具話題性的部分集中在車內儀表控台的資訊介面，新換上12.3吋的全彩Active Info Display全邏輯數位化儀表，中控台的Discovery Pro多媒體資訊系統升級9.2吋大螢幕，並在聲控之外新導入了手勢控制功能，讓Golf車艙內的科技功能完勝所有同級掀背車對手，繼續稱霸歐洲市場最主流的小型掀背車級距。

台灣福斯分公司將於6月中旬正式在國內推出進化版Golf全車系，並從5月中先開放預售，上市之初僅先供應一般230匹馬力、6速DSG的Golf GTI標準型，稍晚才會追加本文試駕的Golf GTI Performance，有進一步的訊息會繼續為讀者們追蹤報導。