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《母親節前哨戰特刊》變骨溜 養身健髮57折起

2017-04-07

記者凃盈如／台北報導

春夏正是出遊好時節，想要擁有一頭亮麗秀髮，並且身著清涼養眼的衣物俏麗外出？身體保養SOS，就靠母親節檔期入手！各種明星商品，搭配百貨的滿額優惠，居家保養立刻Go！

【達人帶路:吳信穎 太平洋SOGO復興店營業第三部婦女雜貨課 副課長】

◎美膚．美形兼具

Q:如何做好春夏的身體基礎保養？

消費者首先要判斷自己的膚質，是否屬於敏感、乾燥，或者易出油的類型，進而針對膚質挑選清爽或滋潤型商品，並可依照個人喜愛的香氣去選擇。

春夏季節，講究基礎保養的身體去角質商品是採購重點，可以一週一次為肌膚除去暗沉粗糙。好的去角質商品，精油會留在皮膚上，潤而不膩，夏天若覺得皮膚較黯淡無光，也可一週使用兩次，且搭配凝霜、身體乳保養。

夏天容易出汗，體香膏或者曬後舒緩，皆為男性較常採買商品，譬如10/10 HOPE，就推出不少中性、且著重身體保養者的選擇，許多商品男、女性可共用。此外，針對春夏著衣較清涼，也可購入一些針對特殊需求，如消水腫、淋巴排毒的機能性商品。

◎零油光．髮妝出擊

Q:夏天頭髮易出油，外出瀏海扁塌，該如何迅速拯救？

夏日頭皮容易出油，頭皮出油就容易掉髮，若沒做好清潔保養，頭皮的毛囊會愈來愈差。AVEDA推出「蘊活髮絲組」，能幫助滋養頭皮、活化毛囊，刺激頭髮生長。夏季也有許多人在騎機車脫下安全帽後，無法接受空氣的髒汙味殘留，此時，則可隨身攜帶「髮妝露」、「柔亮液」等相關商品，這些商品有點像「髮妝水」的概念，簡單噴灑便可讓頭髮增加光澤，迅速營造蓬鬆感覺，並除去靜電產生的毛燥。若要解決頭髮易塌、易出油的問題，除了10/10 HOPE有Christophe Robin的「頭皮淨化舒緩系列 」，AVEDA也有「純豐蓬髮雲」可解決此類問題；有瀏海的人，則可以使用AVEDA「乾洗髮粉」， 噴一些之後，再拍掉，即不顯油膩，可做簡單清潔，且燕麥香氣自然討喜。

◎準備一把好梳子

Q:春夏頭髮保養的小撇步？

消費者常常忽略的是，使用哪一種「梳子」。大家會對花大錢買一把較貴的梳子感到疑惑，但其實梳子在設計上也是大有學問，譬如一把好的梳子，通常都附有按摩的彈性氣墊，除了可放鬆舒緩，梳根的設計，也可防止靜電，減少頭髮毛燥。此外，若是有髮線愈來愈明顯的困擾，可使用滋養液，在洗完頭之後使用，促進頭皮舒緩，刺激毛囊長髮，也可在早上出門前花個3分鐘，使用滋養液按摩。

◎滿額禮＋銀行禮＋分期禮

Q:請推薦幾個亮點的商品？怎麼買比較划算？

克蘭詩身體系列是夏天必買，今年推出限量30組的「紅魔超Ｓ雙瓶組」，還送法國設計化妝包。此外，Jo Malone身體系列銷售的占比也愈益提升，考量現在有些人除了噴香水之外，也想要搽的乳液是同一個味道，像這樣子全年無折扣的品牌，可把握SOGO母親節化妝品檔期（即日起至4月9日），以滿3,000元送300元抵用券採購；此外，SOGO本檔期也有銀行禮，有些銀行針對化妝品加碼，但不與滿3,000元送300元抵用券牴觸，另外提醒消費者使用分期，可以再獲得分期禮，整體回饋最高可逼近13%。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／10/10 HOPE、10/10 Apothecary、Aesop、L’OCCITANE、AVEDA 、SABON、卡詩、宜佳國際、伊聖詩、蕾莉歐、萊雅專業

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  • 吳信穎 太平洋SOGO復興店營業第三部婦女雜貨課 副課長

    吳信穎 太平洋SOGO復興店營業第三部婦女雜貨課 副課長

  • 蕾莉歐玫瑰、手部修護、香堇花、玫瑰三重奏護手霜，特價999元，原價1,560元，約64折。任選2瓶，（各75ml）加贈純棉護手套一只。

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  • HARNN 超級明星必敗組，全系列米稃精油皂買8送2，原價單個230元，若採買10個等於8折。

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  • 伊聖詩安娜公主深層潤膚霜250ml，特價580元，原價880元，約66折。 主要成分為覆盆莓、雪松，特別添加的玫瑰果油，可防止日曬後的細紋。

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  • SABON甜杏仁限量首選單品，甜杏仁沐浴乳（200ml），980元；甜杏仁極潤護手霜（75ml ），880元。

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  • 歐舒丹草本修護組，特價1,900元，原價2,060元，約92折。 含草本修護洗髮乳300ml＋草本修護洗髮乳補充包（500ml）。

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  • THANN持色護髮組，特價2,387元，原價3,100元，約77折。

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  • AVEDA 純香乾洗髮限定組，特價2,700元。 為限量商品，含純香祛油乾洗髮56g＋純香髮妝水100ml ，不用一滴水即可快速吸附頭皮多餘油脂及髒汙，找回秀髮活力。

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  • SOGO復興館限定 10／10 HOPE Rahua神奇核果清潔護髮組，特價2,750元，價值3,495元，約79折。 限量50組。

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