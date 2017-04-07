《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
記者邱巧貞／台北報導
上半年度母親節妝品特惠組的採購重點，必定不能錯過美白、防曬新品，迎接炎炎夏日的到來，美白與防曬類產品的需求量大增，當然要趁著折扣期購入。另外，品牌的經典產品與新品向來是折扣檔期吸引消費的兩大主軸，今年初甫推出的升級版或全新保養品項幾乎都納入母親節特惠組中，鎖定想要嘗鮮的消費者，不敗的經典保養品則成為許多愛用者囤貨的目標。
【達人帶路:丹楓 美容保養專家】
◎美白預防針：保濕為本、美白為輔
Q:在夏日來臨前，春季該如何幫肌膚打好美白預防針？
春、夏季節轉換時，肌膚容易敏感、紅癢甚至過敏，這些敏弱狀況導致肌膚發炎、屏障受損，也就更容易暗沉甚至長出斑點。建議春季的保養以保濕為本，美白為輔，為夏季美白打預防針！不管內服或外用都可挑選維他命C、白藜蘆醇等成分，強化肌膚的屏障能力，減少體內自由基，自然也能降低肌膚發炎機率。
◎效率保養：符合肌膚新生週期
Q:美白產品種類這麼多，該如何區分使用？
使用美白基礎保養，如洗面乳、化妝水，會建議加強肌膚的保水度，因為大多數的基礎美白都含有微量果酸、加速角質代謝，強化肌膚保濕外，更能提升肌膚透明感。而美白精華、美白霜則建議詳查是否有含微煥膚效果，若白天使用微煥膚產品，需要更完備的防曬，才能避免肌膚受到紫外線傷害。而急救型的美白面膜或密集療程，則建議勿在曬後使用，以免美白濃度過高反而刺激肌膚。若是覺得斑點、暗沉嚴重，可以一週使用一次面膜，密集療程則建議要持續使用滿28天，才能符合肌膚新生週期，也更能明顯看見美白效果。
◎輕齡美白：加強保濕、抗氧化
Q:輕齡肌的美白重點？
輕齡肌的美白重點在於加強保濕、抗氧化，趁斑點還未現形前，讓肌膚的自我防禦力提升，減少環境對肌膚的傷害；同時，適度的角質調理也很重要，可維持肌膚的透亮感。也可補充抗氧化的營養補給品，減少體內的發炎反應，就能改善局部暗沉及輕微斑點等肌膚美白困擾。
◎熟齡美白：提升肌膚光滑度
Q:熟齡肌的美白重點？
針對熟齡肌膚的美白對策，則是要提升肌膚的光滑度，有光澤的肌膚自然比較透亮！抗老型的美白產品也是這兩年的美白趨勢，選擇較滋潤的美白乳霜或安瓶都能提升肌膚光澤！而適時補充膠原蛋白、玻尿酸等營養補充液，也能讓肌膚角質細緻、對抗膚色不均與大面積斑點等熟齡肌膚美白問題。
註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。
圖片提供／Sisley、SK-II、DERM iNSTITUTE、Melvita、GLAMGLOW、philosophy、迪奧、資生堂、東方美、植村秀、雅詩蘭黛、嬌蘭、碧兒泉、歐舒丹、肌膚之鑰、高絲、蘭蔻、法倈麗、黛珂、東方美
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丹楓 美容保養專家
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