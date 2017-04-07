《母親節前哨戰特刊》變漂亮 彩妝組34折起

2017-04-07

記者邱巧貞／台北報導

近幾年，彩妝市場的消費人氣超旺，隨著社群網路的盛行，不論是底妝還是唇彩的流行趨勢，甚至到產品推陳出新的速度，快得令人目不暇給，想跟上最新流行腳步，又不想讓荷包大失血​​？當然要從母親節檔期的彩妝特惠組中下手!

【達人帶路:Kevin 知名彩妝師】

◎輕妝、易上手、多用途

Q:2017春夏流行的「底妝」妝感為何？可鎖定哪些單品採購？

今年流行柔霧光感的底妝，略帶些光澤感，彷彿從肌膚中透出光采，呈現輕薄自然的妝容。此外，為了讓底妝更輕透無瑕，對於遮瑕的要求也更高，這樣才能打造有質感的無瑕底妝，加上各品牌開始推出搭配刷具的底妝產品，由此可見大家對於化妝的需求愈來愈大，且追求的是更完美的妝容。

其實在挑選底妝時，鑑於現代人追求快速完妝的時效性，同時也希望可以維持更持久的妝容，建議可以選擇方便性高、又好上手的底妝品，像是棒狀、筆狀，或是氣墊粉餅，不但隨身攜帶使用，也能隨時補妝，相當實用！或是蜜粉餅，亦可隨時補妝，讓妝容更持久，尤其夏季快來了，可藉此機會購買，以優惠價格入手。

除了質地輕透的粉底之外，遮瑕也相當重要！既能幫助修飾瑕疵提升妝容的質感，且一年四季都可以使用，不用擔心季節性問題。最後還是建議大家可以親臨櫃上試用，看看哪種質地、妝感與色號比較適合自己。

◎水光眼vs.暈染唇

Q:春夏「眼、唇妝容」流行趨勢、色彩重點為何？

2017春夏秀上可以看到很多水光眼的妝容，閃閃動人，絕對為今年春夏流行重點。在伸展台上的水光眼是用唇蜜質地的產品創造的，但日常外出時，可先用大地色調的眼影打底創造輪廓，最後在眼皮中間點上晶鑽光澤的眼部產品，這樣在眨眼的瞬間，眼部中央就會有宛如水光閃爍效果！

唇妝依舊是彩妝的一大重點，由於現在社群媒體的使用率高，使得流行速度愈來愈快，以顏色來說，會同時出現兩種截然不同的色彩，且是相當極端的，像是原本就相當流行的紅色，以及近期受到時尚部落客、韓劇影響而造成熱潮的土色唇、乾燥玫瑰色，在最近非常受到喜愛，但在色澤的表現則以飽和、鮮豔、大膽的顏色為主，讓人能達到快速完妝的視覺效果。

唇妝的呈現方式，主要還是以自然暈染為主，不強調唇緣，而是以指腹輕輕拍打上妝，同時也會用兩個顏色創造漸層的效果，讓唇妝的顏色更活潑豐富。

◎柔霧光感+自然遮瑕

Q:在近期推出的彩妝中，哪些商品吸引你的注意？

●資生堂時尚色繪花椿全效氣墊粉餅──它的色調非常適合亞洲人，可以矯正蠟黃肌，讓膚色看來較為透亮、嫩白，水感絲滑的質地也不容易出現卡紋的粉痕，並且有效修飾紋路及瑕疵、斑點，若喜歡偽素顏般的自然妝感，不妨試試這款產品。

●香奈兒超炫耀絲絨唇露──屬於絲絨霧面的妝感，不過很多人擔心霧面的唇彩會太乾，但這支不但不會，反而搽起來還相當滋潤，並且非常服貼，而且質地輕薄，不會有悶悶的感覺。

●YSL玩色炫耀雙色唇頰棒──實用性非常高，不但可以當頰彩、唇彩使用，亦能單搽、疊搽，甚至旋轉混搽為第三色；此外，質地十分輕盈、乾爽，不會有黏黏悶悶的感覺，夏天用也很適合！且色調很自然，打造宛如從肌膚裡面直接透出來的紅潤效果。

●NARS自戀新星12色眼彩盤──此產品總共擁有12色的眼影，且有霧面、亮彩、金屬感等不同質感，加上顏色大多為實用的大地色系，可以創造多層次的眼妝，細緻的粉末也不易卡粉，可說是C／P值相當高，如果著重眼妝的話不妨可以參考看看。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／BOBBI BROWN、雪花秀、迪奧、伊麗莎白雅頓、植村秀、蘭蔻、克蘭詩、紀梵希、高絲、黛珂、法倈麗、東方美、資生堂