《母親節前哨戰特刊》變漂亮 彩妝組34折起
記者邱巧貞／台北報導
近幾年，彩妝市場的消費人氣超旺，隨著社群網路的盛行，不論是底妝還是唇彩的流行趨勢，甚至到產品推陳出新的速度，快得令人目不暇給，想跟上最新流行腳步，又不想讓荷包大失血？當然要從母親節檔期的彩妝特惠組中下手!
【達人帶路:Kevin 知名彩妝師】
◎輕妝、易上手、多用途
Q:2017春夏流行的「底妝」妝感為何？可鎖定哪些單品採購？
今年流行柔霧光感的底妝，略帶些光澤感，彷彿從肌膚中透出光采，呈現輕薄自然的妝容。此外，為了讓底妝更輕透無瑕，對於遮瑕的要求也更高，這樣才能打造有質感的無瑕底妝，加上各品牌開始推出搭配刷具的底妝產品，由此可見大家對於化妝的需求愈來愈大，且追求的是更完美的妝容。
其實在挑選底妝時，鑑於現代人追求快速完妝的時效性，同時也希望可以維持更持久的妝容，建議可以選擇方便性高、又好上手的底妝品，像是棒狀、筆狀，或是氣墊粉餅，不但隨身攜帶使用，也能隨時補妝，相當實用！或是蜜粉餅，亦可隨時補妝，讓妝容更持久，尤其夏季快來了，可藉此機會購買，以優惠價格入手。
除了質地輕透的粉底之外，遮瑕也相當重要！既能幫助修飾瑕疵提升妝容的質感，且一年四季都可以使用，不用擔心季節性問題。最後還是建議大家可以親臨櫃上試用，看看哪種質地、妝感與色號比較適合自己。
◎水光眼vs.暈染唇
Q:春夏「眼、唇妝容」流行趨勢、色彩重點為何？
2017春夏秀上可以看到很多水光眼的妝容，閃閃動人，絕對為今年春夏流行重點。在伸展台上的水光眼是用唇蜜質地的產品創造的，但日常外出時，可先用大地色調的眼影打底創造輪廓，最後在眼皮中間點上晶鑽光澤的眼部產品，這樣在眨眼的瞬間，眼部中央就會有宛如水光閃爍效果！
唇妝依舊是彩妝的一大重點，由於現在社群媒體的使用率高，使得流行速度愈來愈快，以顏色來說，會同時出現兩種截然不同的色彩，且是相當極端的，像是原本就相當流行的紅色，以及近期受到時尚部落客、韓劇影響而造成熱潮的土色唇、乾燥玫瑰色，在最近非常受到喜愛，但在色澤的表現則以飽和、鮮豔、大膽的顏色為主，讓人能達到快速完妝的視覺效果。
唇妝的呈現方式，主要還是以自然暈染為主，不強調唇緣，而是以指腹輕輕拍打上妝，同時也會用兩個顏色創造漸層的效果，讓唇妝的顏色更活潑豐富。
◎柔霧光感+自然遮瑕
Q:在近期推出的彩妝中，哪些商品吸引你的注意？
●資生堂時尚色繪花椿全效氣墊粉餅──它的色調非常適合亞洲人，可以矯正蠟黃肌，讓膚色看來較為透亮、嫩白，水感絲滑的質地也不容易出現卡紋的粉痕，並且有效修飾紋路及瑕疵、斑點，若喜歡偽素顏般的自然妝感，不妨試試這款產品。
●香奈兒超炫耀絲絨唇露──屬於絲絨霧面的妝感，不過很多人擔心霧面的唇彩會太乾，但這支不但不會，反而搽起來還相當滋潤，並且非常服貼，而且質地輕薄，不會有悶悶的感覺。
●YSL玩色炫耀雙色唇頰棒──實用性非常高，不但可以當頰彩、唇彩使用，亦能單搽、疊搽，甚至旋轉混搽為第三色；此外，質地十分輕盈、乾爽，不會有黏黏悶悶的感覺，夏天用也很適合！且色調很自然，打造宛如從肌膚裡面直接透出來的紅潤效果。
●NARS自戀新星12色眼彩盤──此產品總共擁有12色的眼影，且有霧面、亮彩、金屬感等不同質感，加上顏色大多為實用的大地色系，可以創造多層次的眼妝，細緻的粉末也不易卡粉，可說是C／P值相當高，如果著重眼妝的話不妨可以參考看看。
註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。
圖片提供／BOBBI BROWN、雪花秀、迪奧、伊麗莎白雅頓、植村秀、蘭蔻、克蘭詩、紀梵希、高絲、黛珂、法倈麗、東方美、資生堂
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資生堂玩美彩妝組，特價2,400元，價值2,917元，約82折。 購買時尚色繪系列任一粉底＋任一唇膏可獲美透白淡斑呵護素UV 10ml。
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雪花秀完美無瑕氣墊經典組，特價3,760元，價值4,855元，77折。 完美絲絨氣墊粉霜（正品）15g×2＋滋晶瑩白柔焦蜜粉餅SPF50+ PA+++（正品）＋潤采光瑩美顏凝乳EX 8ml＋滋晶瑩白潔面乳15ml＋雪玉面膜15ml＋透潤親膚妝前平衡乳#1 4ml。
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伊麗莎白雅頓絕色驚豔唇釉組，特價1,700元，價值2,500元，約68折。 完美紐約絕色驚艷唇釉2.4ml任選兩色（正品）＋Always Red緋常紅門舒體霜100ml。
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蘭蔻無重力氣墊輕盈水亮組，特價3,750元，價值5,338 元，約7折。 激光煥白輕感氣墊粉餅-無瑕持久版O-01／O-02（正品）＋激光煥白氣墊粉盒（正品）＋激光煥白持久粉餅O-01／O-02粉蕊（正品）＋激光煥白粉盒（正品）＋清柔卸妝乳50ml＋菁萃亮妍能量泡泡精露50ml＋超輕盈UV BB霜SPF50 PA++++ 10ml＋限量化妝包。
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佳麗寶LUNASOL經典眼影限定組10週年WALNUT聯名款，特價1,850元，價值3,100元，約6折。 LUNASOL晶巧光燦眼盒（淨采）＋LUNASOL晶巧修容唇霜3g，為慶祝LUNASOL晶巧光燦眼盒（淨采）Beige Beige色號熱賣10週年，特別與日本人氣插畫家WALNUT合作，以LUNASOL細緻珠光為靈感發想，描繪了包裝插圖。
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BOBBI BROWN膠囊氣墊粉底組，特價2,400元，價值2,950元，約81折。 自然輕透膠囊氣墊粉底SPF50 PA+++粉蕊2入（正品）＋自然輕透膠囊氣墊粉底粉盒（正品）。
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IPSA誘光癮色遮瑕組，特價1,200元，價值1,668元，約72折。 誘光隱色遮瑕組（正品）＋泥狀角質按摩霜15g＋角質發光液30ml。
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RMK柔焦透光粉底組，特價4,850元，價值6,710元，約72折。 柔焦隔離霜N 30g（正品）＋水凝透光蜜粉（正品）＋水凝柔光粉霜30g（正品）＋RMK輕透潔顏底妝4件組（包含潔膚油30ml、洗顏皂霜EX 30g、水凝柔光粉霜10g、隔離霜15ml、幻色束口袋）。
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SUQQU晶采光感新品組，特價8,000元，價值9,000元，約89折。 晶采立體粉底液25ml（正品）＋晶采光感粉餅（正品）＋晶采光感粧前乳（正品）＋煥顏潔膚乳30ml＋活膚潤顏潔膚皂霜30g＋上質兩用化粧包。
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NARSissist自戀新星12色眼彩盤，特價2,300元，價值6,720元，約34折。 全新單色眼影1.4g×12色。
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迪奧癮誘蜜糖甜心，特價3,450元。 迪奧潤唇家族包含：癮誘粉漾潤唇膏、蜜糖磨砂潤唇膏、粉漾護唇精華、豐漾俏唇蜜任選3件（正品）＋迪奧彩妝大師眼唇妝盤（旅行精巧版）。
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紀梵希完美底妝組，特價3,305元，價值4,525元，約73折。 魅力幻彩蜜粉餅（正品）＋魅力光爍緊緻無痕粉底液25ml（正品）＋高級訂製濃翹防水美睫膏精巧版。
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黛珂AQMW基礎底粧花妍禮，特價3,800～7,000元，價值 4,120～7,320元。 購買AQMW底粧商品任兩品（不含工具類商品），贈送AQMW卸粧乳6ml＋AQMW洗顏皂15g＋AQMW花妍彩粧包。
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Kevin 知名彩妝師
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標題：《母親節前哨戰特刊》變漂亮 彩妝組34折起
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