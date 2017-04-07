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《母親節前哨戰特刊》變年輕 適齡組49折起

2017-04-07

記者邱巧貞／台北報導

對女人而言，抗老保養宛如一場與時間的拉鋸戰，總希望能延緩歲月駐留的速度，青春雖無法永駐，女人卻能透過呵護自己，在各個階段依舊散發迷人光采。母親節檔期的抗老保養特惠組，涵蓋了不同年齡層的肌膚所需，讓各階段的女性都能找到划算的適齡保養組合。

【達人帶路:柳燕 美容專家】

◎Yes！分齡保養

Q:輕齡、輕熟齡與熟齡肌膚的保養重點​?

輕齡肌我覺得可以先做好保濕就好，因為很多老化的問題都是肌膚缺水而造成，像是鬆弛和細紋，所以輕齡肌的抗老保養首重保濕；而輕熟齡肌我會建議著重在抗氧化，當肌膚有足夠的防禦力來阻止外界空氣、陽光的侵害之後，必然能讓肌膚維持在一定的狀態；而最後熟齡肌的抗老就必須對症下藥，如鬆弛問題，就可以挑選添加膠原蛋白的產品來提升肌膚彈力，紋路部分則運用除紋的保養品來改善，而在最後一道保養程序，可再加上乳霜產品，因為熟齡肌膚多偏乾性，所以加上乳霜更能鎖住養分與水分喔。

◎2招！KO保養停滯期

Q:使用保養品遇到停滯期，該如何做?

這時我會加兩個步驟，第一就是在洗完臉之後先用毛巾熱敷2～3分鐘，而化妝水程序也會改用化妝棉當輔助，以「由下往上」輕拍的方式來促進血液循環。第二步驟則是我會在精華液之後，挑選一款不需清洗的按摩乳霜，以指腹按摩，由額頭中心開始往兩側太陽穴，接著鼻翼兩側到耳下，最後下巴順著脖子的兩側到鎖骨，不但能加速新陳代謝，也能有助於代謝老廢物質，讓保養品能更快速的吸收。

◎好心情+均衡飲食和運動

Q:柳燕老師分享平日的保養程序?

其實我覺得保養在心境上很重要！首先要面對自己已經進入熟齡的階段了，先敞開心胸的面對、接受並改善它。對我來說，我很喜歡用油類和面膜的產品，因為油類產品分子小、滲透力佳，加上其保濕、修復效果好，很適合像我這樣熟齡肌的人使用。而面膜則會視情況選擇片膜或是霜類的面膜，透過密封加壓式的方式，補給肌膚養分。

另外，我覺得飲食和運動也很重要，以前的我喜愛鹽酥雞配一杯奶茶，但其實這樣的食物對肌膚的負擔很大，雖然現在還是會吃，但會減少次數，由一週一次改為二～三週甚至一個月一次，其他都會以清淡、高纖的食物為主。而自從當媽媽之後，每天晚上有空時，我都會推嬰兒車帶著小孩到附近操場或公園散步，自己也可以走走路，我覺得對於肌膚的保養都有很不錯的效果。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／La Mer、philosophy、SISLEY、SK-II、SUQQU、蘭蔻、歐舒丹、雅詩蘭黛、迪奧、東方美、黛珂、克蘭詩、雪花秀、伊麗莎白雅頓、資生堂、肌膚之鑰

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