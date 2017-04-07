《母親節前哨戰特刊》必買!年度美妝盛會

2017-04-07

記者凃盈如／台北報導

母親節檔期來臨，百貨第一波針對妝品優惠盡出，除了滿千送百至少10 %回饋的基本盤外，搭配品牌折扣、滿額贈、銀行禮、分期禮等，首二日、首四日回饋率可輕鬆破15 %，堪稱上半年最殺的檔期，出手囤貨前，先看看今年的夯品有哪些，該怎麼買！

【達人帶路:孫紹堃 新光三越台北信義新天地行銷經理】

◎面膜再度翻紅

Q:每年有母親節前哨戰之稱的「初夏購物節」，主打哪些商品？

這幾年大家都忽略了面膜在台灣的消費市場，我們從很多數字面發現，面膜這幾年業績持續成長，甚至有許多國外觀光客來台掃面膜，今年新光三越特別針對面膜企劃「選品」，囊括好萊塢知名品牌GLAMGLOW面膜、地表最強神奇白泥Kiehl’s、鋼鐵人面膜ESTÉE LAUDER等組合；此外，隨著韓妝流行，唇彩話題延燒，GIORGIO ARMANI、YSL、DIOR、LANEIGE等品牌皆推出夯品，有些甚至針對單一色系唇彩，推出由淺至深的調色組合。

信義新光三越延續去年週年慶的大容量單品操作成功後，今年於初夏購物節再推出「雅詩蘭黛微分子肌底原生露」、「蘭蔻超緊顏5D太空抗皺日霜」大容量單品活動，購買可加贈300元商品禮券。

◎卡卡相乘 這麼買最划算

Q:初夏購物節回饋多種，怎麼買最划算？

以新光三越而言，貴賓卡的點數運用靈活，除了貴賓卡與聯名卡「卡卡相乘」，於首二日購買化妝品消費滿6,000元，可享有超過18%禮券回饋，也可以持貴賓卡「燒點」，使用點數兌換商品，產生超值效益，譬如於新光三越獨家首發預購的BALMUDA（百慕達） The GreenFan電風扇，原價18,900元，特價15,990元，但若扣貴賓卡點數30點，就贈300元新光三越商品禮券，另有韓國SS Shiny原裝第三代無線電棒梳，韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡孔劉送給女主角金高恩的香水禮物─The Body Shop美體小舖「白麝香絲柔淡雅香水」，皆可扣點貴賓卡點數50點，以特價購得。

【達人帶路:謝佳棋 板橋大遠百行銷公關主任】

◎第一波夯品：化妝品、精名品、家電

Q:母親節第一波採買的重點業種，必入手的熱門夯品？

母親節第一波採買重點業種為：化妝品、精名品、家電。就妝品而言，除了必敗的氣墊粉餅外，口紅商品今年強打自然不造作的唇色，以「粉嫩唇妝」為潮流，如YSL情挑誘吻雙色蜜唇膏、GIORGIO ARMANI奢華訂製柔霧唇露、Dior癮誘蜜糖甜心、CHANEL COCO水晶糖光透唇釉。至於家電類，掃地機器人、空氣清淨機以及目前最紅的BALMUDA麵包機，都是母親節送禮的重點商品。

◎滿千送百 首度可回抵化妝品

Q:化妝品預購情形如何，今年是否有哪些不可錯過的獨家限量款？

板橋大遠百針對春季化妝品預購活動，聯合館內SK-II、資生堂、蘭蔻等大品牌祭出超過5萬組以上的美妝保養品特惠，整體備貨量較去年多15%，折扣最低來到38折，除了往年必買的肌膚保養品之外，強打從去年底週年慶火紅至今的口紅商品，此外保濕、緊緻、除皺及空汙的隔離防護等美妝議題詢問度高，不能錯過的商品如：4月13日SK-II經典青春露限定組（63折）、蘭蔻肌因熱銷組（6折）、資生堂東京櫃百憂抗老保濕組（43折）、GUERLAIN蜂王乳平衡油組（48折）、benefit唇彩熱銷組（38折）、倩碧超水感新一代磁場保濕凝膠（5折），搭配滿千送百首度可回抵化妝品。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／SOGO、大江、大葉高島屋、中友、台茂、京站、京華城、微風、新光三越、遠百、台北101、統一時代百貨、比漾廣場、美麗華、Global Mall