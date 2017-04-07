《母親節前哨戰特刊》必買!年度美妝盛會
記者凃盈如／台北報導
母親節檔期來臨，百貨第一波針對妝品優惠盡出，除了滿千送百至少10 %回饋的基本盤外，搭配品牌折扣、滿額贈、銀行禮、分期禮等，首二日、首四日回饋率可輕鬆破15 %，堪稱上半年最殺的檔期，出手囤貨前，先看看今年的夯品有哪些，該怎麼買！
【達人帶路:孫紹堃 新光三越台北信義新天地行銷經理】
◎面膜再度翻紅
Q:每年有母親節前哨戰之稱的「初夏購物節」，主打哪些商品？
這幾年大家都忽略了面膜在台灣的消費市場，我們從很多數字面發現，面膜這幾年業績持續成長，甚至有許多國外觀光客來台掃面膜，今年新光三越特別針對面膜企劃「選品」，囊括好萊塢知名品牌GLAMGLOW面膜、地表最強神奇白泥Kiehl’s、鋼鐵人面膜ESTÉE LAUDER等組合；此外，隨著韓妝流行，唇彩話題延燒，GIORGIO ARMANI、YSL、DIOR、LANEIGE等品牌皆推出夯品，有些甚至針對單一色系唇彩，推出由淺至深的調色組合。
信義新光三越延續去年週年慶的大容量單品操作成功後，今年於初夏購物節再推出「雅詩蘭黛微分子肌底原生露」、「蘭蔻超緊顏5D太空抗皺日霜」大容量單品活動，購買可加贈300元商品禮券。
◎卡卡相乘 這麼買最划算
Q:初夏購物節回饋多種，怎麼買最划算？
以新光三越而言，貴賓卡的點數運用靈活，除了貴賓卡與聯名卡「卡卡相乘」，於首二日購買化妝品消費滿6,000元，可享有超過18%禮券回饋，也可以持貴賓卡「燒點」，使用點數兌換商品，產生超值效益，譬如於新光三越獨家首發預購的BALMUDA（百慕達） The GreenFan電風扇，原價18,900元，特價15,990元，但若扣貴賓卡點數30點，就贈300元新光三越商品禮券，另有韓國SS Shiny原裝第三代無線電棒梳，韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡孔劉送給女主角金高恩的香水禮物─The Body Shop美體小舖「白麝香絲柔淡雅香水」，皆可扣點貴賓卡點數50點，以特價購得。
【達人帶路:謝佳棋 板橋大遠百行銷公關主任】
◎第一波夯品：化妝品、精名品、家電
Q:母親節第一波採買的重點業種，必入手的熱門夯品？
母親節第一波採買重點業種為：化妝品、精名品、家電。就妝品而言，除了必敗的氣墊粉餅外，口紅商品今年強打自然不造作的唇色，以「粉嫩唇妝」為潮流，如YSL情挑誘吻雙色蜜唇膏、GIORGIO ARMANI奢華訂製柔霧唇露、Dior癮誘蜜糖甜心、CHANEL COCO水晶糖光透唇釉。至於家電類，掃地機器人、空氣清淨機以及目前最紅的BALMUDA麵包機，都是母親節送禮的重點商品。
◎滿千送百 首度可回抵化妝品
Q:化妝品預購情形如何，今年是否有哪些不可錯過的獨家限量款？
板橋大遠百針對春季化妝品預購活動，聯合館內SK-II、資生堂、蘭蔻等大品牌祭出超過5萬組以上的美妝保養品特惠，整體備貨量較去年多15%，折扣最低來到38折，除了往年必買的肌膚保養品之外，強打從去年底週年慶火紅至今的口紅商品，此外保濕、緊緻、除皺及空汙的隔離防護等美妝議題詢問度高，不能錯過的商品如：4月13日SK-II經典青春露限定組（63折）、蘭蔻肌因熱銷組（6折）、資生堂東京櫃百憂抗老保濕組（43折）、GUERLAIN蜂王乳平衡油組（48折）、benefit唇彩熱銷組（38折）、倩碧超水感新一代磁場保濕凝膠（5折），搭配滿千送百首度可回抵化妝品。
註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。
圖片提供／SOGO、大江、大葉高島屋、中友、台茂、京站、京華城、微風、新光三越、遠百、台北101、統一時代百貨、比漾廣場、美麗華、Global Mall
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謝佳棋 板橋大遠百行銷公關主任
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孫紹堃 新光三越台北信義新天地行銷經理
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美麗華即日起至4月9日推出化妝品搶先購，化妝品、香氛區單櫃滿2,000元送200元商品券。ESTEE LAUDER明星商品特潤大容量組75ml×2，特價9,400元，原價11,550元。
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Global Mall新北中和店推出多款獨家BIOTHERM優惠商品組合6折起，包含輕油水感深層保濕組，原價2,709元，優惠價1,680元。
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統一時代TANITA三合一魔幻水滴體脂計UM050WH＋休足時間腳跟保濕貼片8枚，原價2,829元，特價999元。
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於台中中友百貨購買任一GLAMGLOW發光面膜或發光霜正貨，即可以2,000元（原價3,120元，約6.4折）加購瞬效補水發光面膜15g精裝版面膜等4款面膜，限量30組。
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大葉高島屋怡眾專櫃Cuisinart全方位調理手持式攪拌棒（CSB-80TW），特價3,790元，原價5,000元（約76折)。
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京站今日（4月7日）限定BIALETTI經典摩卡壺6杯份＋玻璃卡布杯＋教父咖啡粉×2，特價1,999元，原價4,100元。
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京華城即日起至5月14日推出母親節促銷，即日起至4月9日全館刷京華卡當日累積滿4,000元送500元商品券，持Living Card滿4,000元送400元商品券；京華卡友化妝品、內睡衣、香氛單筆滿3,000元送400元商品券。SK-II青春粉漾櫻花組特價4,932元，原價8,163元。
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台茂即日起至4月12日，於1樓化妝品、香氛區、4樓內衣區專區單筆消費滿3,000元 即送300元特別商品，可累贈。圖為獨家SABON居家香氛組，特價2,630元，原價2,960元。
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台北101購物中心4月13日～5月14日，刷指定銀行信用卡可享不等現金回饋。圖為Dior 101獨家的超完美持久氣墊粉餅組，特價1,950元。
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SOGO復興館shu uemura新肌完美底妝組，特價3,060元，價值4,720元，限量50組（即日起～4月9日，單筆3,000元加贈光燦新肌晶透露15ml，限量30份）。
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太平洋SOGO台北店即日起至4月9日，化妝品、香氛、男士保養單筆滿3,000元送300元抵用券。圖為忠孝館Les Merveilleuses LADURÉE日本限定5週年蕾美繆思柔膚香粉，5,200元，限量30組。
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微風信義3.1 phillip Lim 天藍色鉚釘綴飾mini pashli，37,500元。
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微風集團母親節檔期自4月13日～5月14日，各館推滿千送百酬賓券。
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4月13日～4月26日板橋大遠百「美麗購物節」，La Feta率性我行長外套，特價14,200元，原價17,800元，限量5件。
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新光三越DIOR美肌瞬效面膜組，4,900元。
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標題：《母親節前哨戰特刊》必買!年度美妝盛會
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