《母親節前哨戰特刊》變好命 頂級保養6折起
記者邱巧貞／台北報導
台灣市場向來促銷競爭激烈，尤以百貨母親節與週年慶兩大折扣檔期規模最大，精打細算的美妝消費者幾乎都鎖定期間購物，趁著折扣檔期，也是消費者嘗試新品、晉升頂級品牌的好時機。
【達人帶路:黃映庭 肌膚之鑰資深行銷經理】
◎換季保養 母親節更好買
Q:通常在設計搭配母親節檔期與週年慶檔期的特惠組合時，會有何不同考量？
首先，兩者適逢的季節需求不同，會有不同的組合推薦。母親節檔期落在春夏，會加入美白防曬新品；週年慶為秋冬季節，則會增加抗老類的組合占比。其次，來店顧客目的不同，母親節可能為自用加上送禮需求，週年慶則為自用居多。第三，金額門檻不同，母親節滿額贈門檻設定多會≦週年慶滿額贈門檻設定，因為根據頂級顧客消費心態的追蹤，週年慶適逢年底節慶氛圍，加上百貨公司的加碼回饋，所以購買預算通常更提升；而母親節檔期則以當季的需求來購買，消費者會更精準的選購。
◎頂級保養 消費族群年輕化
Q:近來，頂級品牌的消費族群有何趨勢？
首先我觀察到年輕世代消費群成長，以肌膚之鑰為例，光20世代的顧客數就有高達3成的成長率，年輕世代對於每天都得使用的保養品如化妝水，或是會被別人看到的彩妝品，如唇膏、粉底，在比較口碑後，願意選擇投資頂級品，反應她們重視C／P值的一面。再者，重視服務勝過折扣，會選擇頂級品牌的商品，「外在效果」已是最基本的要求，但是頂級客更重視的是購買背後的「內在滿足」。像是針對會員專屬的服務，生日回饋、飯店護膚會、新品搶先體驗獨賣、專屬贈禮或會員點數獨享回饋等。
註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。
圖片提供／La Mer、DARPHIN、SISLEY、SK-II、嬌蘭、肌膚之鑰、迪奧、蜜納、雅詩蘭黛
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標題：《母親節前哨戰特刊》變好命 頂級保養6折起
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