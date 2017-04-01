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Sony新旗艦 XZs驚豔誘客─下週開賣比上代便宜千元 單機21,900元首購贈好禮

2017-04-01

〔記者吳佩樺／台北報導〕三星S8前晚亮相，全球4月21日首發上市，台灣販售時間未定。搶先三星S8，Sony宣布新旗艦XZs下週開賣，單機售價21,900元，比上代XZ便宜千元。不過更高階的4K HDR手機XZ Premium必須再等等，預計6月底前攻台。

凡於Sony Mobile行動通訊專賣店購買XZs，贈送限量首購禮，內含原廠Type C專屬充電座DK60、快速充電器UCH12W、16GB Type C雙接頭OTG隨身碟、手機透明保護套。此外，只要同意留下個人資料登載，即享有VIP服務，包括2年保固、原廠配件9折、快速維修等。另有舊換新優惠。

Sony日前在全球通訊大會MWC發表XZs、XZ Premium二款防水新旗艦，用上最新開發的Motion Eye相機模組，採用內建記憶體的Exmor RS感光元件，最大特色是能實現960fps（每秒960格）的超級慢動作錄影，是目前手機市場的獨有功能。首先上市的XZs其他硬體規格配置5.2吋Full HD螢幕、高通S820處理器、1,900萬畫素主相機、1,300萬畫素前鏡頭。

超級慢動作錄影究竟有多厲害呢？實測拍攝玩滑板的少年，滑板在空中瞬間躍起的每一個動作都能清楚呈現，十分酷炫。

此外，下週同步引進5吋HD螢幕的中階XA1，主打配有高階手機等級的相機規格，主相機採用2,300萬畫素1／2.3吋Exmor RS感光元件以及800萬畫素、23mm廣角前鏡頭。支援低光源拍攝、0.06秒快啟快拍。單機售價9,990元，首購限量贈送Momo熊手機保護殼以及三合一廣角鏡頭。

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  • 中階Sony XA主打2,300萬畫素主相機，單機售價9,900元。 （記者吳佩樺攝）

    中階Sony XA主打2,300萬畫素主相機，單機售價9,900元。 （記者吳佩樺攝）

  • Sony新旗艦XZs下週開賣，單機售價21,900元。（記者吳佩樺攝）

    Sony新旗艦XZs下週開賣，單機售價21,900元。（記者吳佩樺攝）

  • 買Sony XZs贈送限量首購禮，內含原廠Type C專屬充電座DK60等豐富配件。 （記者吳佩樺攝）

    買Sony XZs贈送限量首購禮，內含原廠Type C專屬充電座DK60等豐富配件。 （記者吳佩樺攝）

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