Sony新旗艦 XZs驚豔誘客─下週開賣比上代便宜千元 單機21,900元首購贈好禮
2017-04-01
〔記者吳佩樺／台北報導〕三星S8前晚亮相，全球4月21日首發上市，台灣販售時間未定。搶先三星S8，Sony宣布新旗艦XZs下週開賣，單機售價21,900元，比上代XZ便宜千元。不過更高階的4K HDR手機XZ Premium必須再等等，預計6月底前攻台。
凡於Sony Mobile行動通訊專賣店購買XZs，贈送限量首購禮，內含原廠Type C專屬充電座DK60、快速充電器UCH12W、16GB Type C雙接頭OTG隨身碟、手機透明保護套。此外，只要同意留下個人資料登載，即享有VIP服務，包括2年保固、原廠配件9折、快速維修等。另有舊換新優惠。
Sony日前在全球通訊大會MWC發表XZs、XZ Premium二款防水新旗艦，用上最新開發的Motion Eye相機模組，採用內建記憶體的Exmor RS感光元件，最大特色是能實現960fps（每秒960格）的超級慢動作錄影，是目前手機市場的獨有功能。首先上市的XZs其他硬體規格配置5.2吋Full HD螢幕、高通S820處理器、1,900萬畫素主相機、1,300萬畫素前鏡頭。
超級慢動作錄影究竟有多厲害呢？實測拍攝玩滑板的少年，滑板在空中瞬間躍起的每一個動作都能清楚呈現，十分酷炫。
此外，下週同步引進5吋HD螢幕的中階XA1，主打配有高階手機等級的相機規格，主相機採用2,300萬畫素1／2.3吋Exmor RS感光元件以及800萬畫素、23mm廣角前鏡頭。支援低光源拍攝、0.06秒快啟快拍。單機售價9,990元，首購限量贈送Momo熊手機保護殼以及三合一廣角鏡頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 王陽明頓悟時刻 追夢不妥協
- Sony新旗艦 XZs驚豔誘客─下週開賣比上代便宜千元 單機21,900元首購贈好禮
- 簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩
- Bella Hadid錶現出眾 網紅人氣夯
- Uma Wang穿越文化歷史 面料舒適
網友回應
熱門新聞
- 中和巷內暗夜火警 30輛救災車前往救援
- 又有人要攔轎！大甲媽祖回鑾在彰化市發生衝突
- 侯怡君揪觀眾為豬哥亮集氣
- 女上男下嘿咻 小心陰莖骨折
- 空污慘…》環團揚言 評比首長、民代管制貢獻
- 明天起 斗六、水林停收4天垃圾
- 吉貝海岸亂倒垃圾 檢察長帶頭查
- 台南》fun心悅讀 兒童文學月開跑囉
- 歐股漲跌互見 週線收高
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 迷你英鬥跟著音樂搖阿搖 反差萌融化無數網友
- 【微小說】看海的大樓
- 自由廣場》病床邊看安樂死
- 溪頂寮保安宮》送火王祭典 揪關燈祈福
- 大甲媽回鑾 彰市爆鞭炮陣攻擊
- 勇士三分球神話 被火箭擊破
- 雲嘉3縣市 今年不辦國中小教師甄試
- 怕遇駭 川普改用iPhone
- 18農會總幹事 7女性當「嘉」
- 大樂透頭獎摃龜
- 舊台中車站百歲 4月起活動慶生
- 刨鋪經費有譜 竹南鎮擬路邊停車收費
- 《健康充電站》治療失智症講座
- 房思瑜備戰抱Baby 攀岩練臂操肌
- 柯辦產業論壇 「印度土豪哥」現身
- 繁星推甄 嘉女3生上陽明等校醫科
- 侍奉漸凍人父 小六生入選總統教育獎
- 空品巡檢 1健身房3分店二氧化碳超標
- 證券行情表、證券表格
- 「孤狼」砸老闆後腦勺 裝客人劫百萬藍寶
- 注意! 清明連假 國道免收費僅凌晨1時至5時
- 國銀陷保1困境 轉拚外幣放款
- 國民黨代表選舉資格 法院裁定改回4個月
- 環中東路貫通 潭子人免繞路
- 南韓大選民調 文在寅續領先
- 兒童節連假 竹縣好玩好康多
- 國軍台中總醫院 男廁驚見96發子彈
- 自編講義教戰 北興14人錄取嘉中科學班
- 竹市香山小旅行 探索生菜秘境
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Sony新旗艦 XZs驚豔誘客─下週開賣比上代便宜千元 單機21,900元首購贈好禮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分