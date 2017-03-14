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Sony推新機 今年要搶Android高階手機第一名

2017-03-14

〔記者王憶紅／台北報導〕Sony Mobile昨在台推出4款手機，都是在MWC（世界行動通訊大會）發表的年度新機。Sony Mobile調整體質後，以鎖定中高階市場為主，目前日本、台灣市場表現不錯。Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，在新機推動下，今年仍以拿下Android在台高階手機第一名為目標。

林志遠說，目前高階手機市場雖然縮小，但索尼去年在台仍是唯一成長的高階手機品牌，去年索尼在高階手機市占約30％以上，今年以拿下40％為目標。

Sony Mobile昨推出4款手機，分別是Xperia XZ Premium、升級款機種Xperia XZs，強調拍照體驗的大小尺寸機種Xperia XA1，以及Xperia XA1 Ultra。其中，Xperia XA1、XA1 Ultra是仁寶（2324）旗下華寶代工。

另外，Sony Mobile於MWC發表的Sony Smart Touch互動投影機，也可望今年底在台推出。林志遠表示，Touch互動投影機是策略性商品，目前與電信商洽談合作計畫中，預計年底前在台銷售；另外，也預計在全台48家Sony專賣店銷售。

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  • Sony Mobile發表的Sony Smart Touch互動投影機，可望今年底在台推出。（記者王憶紅攝）

    Sony Mobile發表的Sony Smart Touch互動投影機，可望今年底在台推出。（記者王憶紅攝）

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