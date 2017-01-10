中國員工因工廠轉賣罷工要錢 索尼董座說心聲

2017-01-10 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕索尼（SONY）在中國廣東的工廠，因為將工廠轉賣給當地企業，去年底引爆了為期兩週的大罷工，最後用「錢」才平息風波，索尼中國區董事長日前接受日媒專訪，透露當時的決策的過程。

《日本經濟新聞》專訪索尼中國區董事長高橋洋，針對去年底廣東工廠的大罷工事件，高橋表示，當時出售給中國企業接手，員工條件都沒變動下，以為只要認真準備移交業務就行，沒想到因為接手企業與索尼毫無關聯，引發勞工的不安與不滿。

高橋自認索尼已經盡了全力，並沒有過失；對於員工質疑索尼未對出售案做充分解釋，高橋自認已做到誠心誠意、毫無隱瞞，並且守法的兩項原則。其實按照中國規定，轉售後索尼無須給員工任何補償，但為了負起向客戶供貨的責任，以及讓有不安心情的員工回到生產線上，高橋最後決定給了員工「獎勵金」。

有員工曾坦白，只知道參加罷工就能獲得補償金，不太清楚怎麼回事就跟著參加了，對於這種罷工現象，高橋表示，為了供貨責任，只能找出折衷方法，最後也選擇給錢的現實解決方法。

高橋表示，這幾年中國白領的資質明顯提高，但工廠的工人本質上還是沒太大變化，他認為，未來中國勞資糾粉，將會不可避免持續增加，這是改革必經的痛苦過程。高橋也表示，這次罷工事件處理，也獲得中國政府的理解與協助。雖然這段時間已有不少日企被嚇跑離開中國，但高橋仍表示，還是有很大的投資機會。