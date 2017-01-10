中國員工因工廠轉賣罷工要錢 索尼董座說心聲
2017-01-10 11:48
〔即時新聞／綜合報導〕索尼（SONY）在中國廣東的工廠，因為將工廠轉賣給當地企業，去年底引爆了為期兩週的大罷工，最後用「錢」才平息風波，索尼中國區董事長日前接受日媒專訪，透露當時的決策的過程。
《日本經濟新聞》專訪索尼中國區董事長高橋洋，針對去年底廣東工廠的大罷工事件，高橋表示，當時出售給中國企業接手，員工條件都沒變動下，以為只要認真準備移交業務就行，沒想到因為接手企業與索尼毫無關聯，引發勞工的不安與不滿。
高橋自認索尼已經盡了全力，並沒有過失；對於員工質疑索尼未對出售案做充分解釋，高橋自認已做到誠心誠意、毫無隱瞞，並且守法的兩項原則。其實按照中國規定，轉售後索尼無須給員工任何補償，但為了負起向客戶供貨的責任，以及讓有不安心情的員工回到生產線上，高橋最後決定給了員工「獎勵金」。
有員工曾坦白，只知道參加罷工就能獲得補償金，不太清楚怎麼回事就跟著參加了，對於這種罷工現象，高橋表示，為了供貨責任，只能找出折衷方法，最後也選擇給錢的現實解決方法。
高橋表示，這幾年中國白領的資質明顯提高，但工廠的工人本質上還是沒太大變化，他認為，未來中國勞資糾粉，將會不可避免持續增加，這是改革必經的痛苦過程。高橋也表示，這次罷工事件處理，也獲得中國政府的理解與協助。雖然這段時間已有不少日企被嚇跑離開中國，但高橋仍表示，還是有很大的投資機會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- iPhone10週年 當年曾被微軟巨頭大肆嘲笑....
- 又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所
- 主持60年 就職司儀被川普開除
- 驚！上週六才發現 小行星近距離掠過地球
- 再傳飛機上有蛇！阿聯酋航空航班臨時取消
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 登「基」薪一哥 合約年拚「100分」成績單
- 〈Nene的異想花園〉愛情地平線
- 北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」
- 翁啟惠被起訴 國民黨要求蔡英文說明
- 開放政府徵熱血鄉民實現 唐鳳：我沒換腦袋
- 「臺灣政府」要求百名警力維安 警神回請保全！
- 北市水果攤「霸道」 路人蒐證遭圍毆
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 藍營「郝吳柱」選民超無助！ 喊「統一」被罵翻..
- 同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重
- 湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」
- 李準基不漏新聞 手拿這份報帥度破表！
- MLB》打擊率全聯盟第3差 光芒1.6億補強外野手
- 官司纏訟 市府籲撤 遠雄：沒必要
- 台股收盤上漲7.22點 報9349.64點
- 52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 南市勞工局長扮財神 媒合就業
- 整合18家農企業 高職生月薪30K
- 人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出
- 大三元+10失誤 哈登另類大四喜
- 樂陞案北檢再傳楊瑞仁、鄭鵬基 訊後均請回
- 威力彩頭獎連18摃
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 高麗菜價崩跌 朱立倫跨海揪團購
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 國內航線沒人愛？ 交通部：北-花航線不會斷
- 助弱勢賣農產 花東好物平台上線
- 目擊警匪追逐 民眾拍紀錄片、指揮交通
- 夫爽勾2女開房間 《琅琊榜》女星慘被劈腿
- NBA》甜瓜本季第三次遭驅逐 尼克不敵鵜鶘
- 強調「沒有虧待勞工」林明昇神隱多日終出面
- 「引痰檢驗」測白血球 肺阻塞用藥更準確
- 翁啟惠喊冤 斥檢穿鑿附會
- 密藏珍饈！罕見「工作魚」烏魚子小而美味
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國員工因工廠轉賣罷工要錢 索尼董座說心聲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分