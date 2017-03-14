Sony新旗艦4月上市 XZs酷炫慢動作錄影

2017-03-14

〔記者吳佩樺／台北報導〕Sony日前於MWC世界通訊大會發表防水旗艦XZ Premium、XZs以及中階XA1、XA1 Ultra四款新機，其中XZ Premium最受矚目，為全球首款5.5吋4K HDR螢幕手機，且配置高通S835處理器，不過台灣上市要再等等，預計6月底前，旗艦機布局4月先以XZs打頭陣。

Sony XZs是去年XZ的後續機種，搭載5.2吋Full HD螢幕、高通S820處理器、1,900萬畫素主相機，最大賣點和XZ Premium採用相同的創新Motion Eye相機模組，Exmor RS感光元件首創內建記憶體，可做到拍攝960fps超級慢動作影片，是一般手機慢動作錄影的4倍慢速。

記者實測超慢動作錄影，連模特兒跳動時髮絲飛揚的瞬間都能捕捉，十分厲害。另有預拍功能，相機會拍攝按下快門前一秒的畫面。唯一可惜的是XZs外型沒有採用極窄邊框設計。