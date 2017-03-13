Sony 4月首發新旗艦XZs 怪獸級XZ Premium再等等

2017-03-13 15:20

〔記者吳佩樺／台北報導〕Sony上月於MWC世界通訊大會發表旗艦XZ Premium、XZs以及中階XA1、XA1 Ultra四款新機，其中XZ Premium最受矚目，為全球首款5.7吋4K HDR螢幕手機，且採用高通S835處理器。台灣今日宣布4月會先上市XZs，價格尚未公布；其他三款包括XZ Premium還要再等等。

搶先販售的Sony XZs搭載5.2吋Full HD螢幕，最大賣點和XZ Premium採用相同的創新Motion Eye相機模組，業界首創加入內建記憶體的Exmor RS感光元件，此過去僅用於高階相機，首度實現在手機中，因為可做到拍攝960fps超級慢動作影片，是一般手機慢動作錄影的4倍慢速。

現場實測模特兒跳動轉圈，連髮絲飛揚的瞬間都能捕捉，十分厲害。另有預拍功能，相機會拍攝按下快門前一秒的畫面，但XZs可惜外型沒有採用極窄邊框設計。