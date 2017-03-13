Sony推新機 華寶可望受惠
2017-03-13 21:24
〔記者王憶紅／台北報導〕Sony Mobile今日在台推出4款手機，都是在MWC發表的年度新機，Xperia XZ Premium、升級款機種Xperia XZs，以及強調拍照體驗的大小尺寸機種Xperia XA1，以及Xperia XA1 Ultra。其中，Xperia XA1、XA1 Ultra是仁寶（2324）旗下華寶代工。
Sony Mobile在調整體質後，以鎖定中高階市場為主，目前日本、台灣市場表現不錯。Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，在新機推動下，今年仍以拿下Android在台高階手機第一名為目標。
林志遠說，目前高階手機市場雖然有縮小，但索尼去年在台仍是唯一成長的高階手機品牌，去年索尼在高階手機市占約30%以上，今年以拿下40%為目標。
強調拍照體驗的大小尺寸機種Xperia XA1、Xperia XA1 Ultra預計在3月底前登台；升級款機種Xperia XZs，預計在4月推出；Xperia XZ Premium預計6月底前登場。
另外，Sony Mobile在MWC發表的Sony Smart Touch互動投影機，也可望在今年底在台推出。林志遠表示，Touch互動投影機是策略性商品，目前與電信商洽談合作計畫中，預計年底前在台銷售，另外，也預計在全台48家Sony專賣店銷售。
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