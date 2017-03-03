《逸趣橫生 時尚摺學》速．保養

2017-03-03

記者凃盈如／台北報導

紙材質家具家飾，總撩起人們想觸摸的衝動，但是在抗汙方面，通常較是採買時的考量點。幾款兼具設計感與機能的紙材質商品，讓人再度驚訝紙家具家飾的發展。雖然北歐氣候並不潮濕，但在有「千湖之國」稱號的芬蘭，人民懂得如何消去水氣，進而提升生活舒適感。

芬蘭織森地毯取材自芬蘭優質樹種的天然纖維，經由環保染色、抗汙等加工處理後，仍能保持纖維既有的透氣性，防潑水且耐水性強，能將地面濕氣釋放，以免積累過多而產生霉變。這項手工編織技術更是芬蘭悠久的傳統工藝，主要以編、捲、捆的手法混棉後交互相織，除能保有地毯的踩踏觸感外，也間接提升了強韌度而更為耐用，免去翹邊變形等擔憂，也可雙面使用，且有抗汙效果，在產品影片中，飲料打翻於地毯上，幾秒鐘後，用紙巾擦拭，竟可將深色的液體擦拭起來，不留痕跡。

圖片提供／MOT CASA明日家居、Kimu柒木、北歐櫥窗、良事設計、奇美博物館、集品文創