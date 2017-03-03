《逸趣橫生 時尚摺學》玩．光影
記者凃盈如／台北報導
在與紙相關的家飾品當中，往往可見燈飾，由於摺紙呈現的角度變化大，可演繹夢幻的光影，於是「燈飾」便成為紙家具的要角之一。
迷戀摺紙的設計師Max Gunawan，就以書的造型設計出一盞特別的燈具，他以原木外殼製作書燈，透過外殼的極佳硬度，穩固保護內部的折疊燈罩和燈泡，書皮內更嵌入了工業級超強吸力的磁鐵，能夠隨意吸附任何磁性物品的表面，打開一本書，就瞬間點亮桌面，引人注目，且平時「闔上」書本，收納容易，是小空間的利器。
丹麥品牌Normann Copenhagen的Norm 03吊燈，則以柔軟彎折的PP材質，模仿繡球花的形貌，透過光影投射，創造出斑斕迷人的空間效果，且消費者可以自行摺成；Norm 06吊燈，則承襲傳統丹麥設計風格的優雅簡練，在百合花瓣遮罩下，讓燈泡光線隨之柔和綻放，即使不開燈，造型也展現錯落有致。
至於荷蘭知名設計大廠Moooi，往往以天馬行空的概念，挑戰人們對家具的既定思維。Paper系列，靈感便源自設計師小時候的美術勞作經驗，以手作、純白的色彩創作，作品彷彿從未上色的塗鴉書裡跳出來，童趣幽默。
台灣設計品牌Kimu柒木的「一盞東西吊燈」，更是一盞融合古今、簡繁、的優雅吊燈，線條與燈罩比例恰到好處，以木製的造型燈具，配上傳統的燈籠，演繹東方、西方的完美結合。
圖片提供／MOT CASA明日家居、Kimu柒木、北歐櫥窗、良事設計、奇美博物館、集品文創
-
台灣設計品牌Kimu柒木「一盞東西吊燈」，可伸縮的細膩紙摺燈罩，讓居家搭配更多元。小，4,200元（紅銅，直徑16cm，高15cm，含燈籠展開）。
-
moooi彩色吊燈，將帶有古典代表性的吊燈家具造型，以紙材質賦予現代感，奇幻童趣，需客訂，價格洽詢MOT CASA明日聚落。
-
Normann Copenhagen的Norm 06吊燈，靈感來自百合，相互疊合的花瓣造型，充滿立體雕塑感。單件5,800元。
-
Normann Copenhagen的Norm 03吊燈，以柔軟彎折的PP模仿繡球花的形貌，透過光影投射，擁有斑斕迷人的效果。5,800元。
-
Lumio Lamp使用時，只需將它像書本一樣翻開，內置的LED燈便會自動發出亮光，最大幾乎能夠照亮360度的範圍，而且擺放方式也十分多元。9,800元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 《藍色男孩》轉大人 型男上身露肌肌
- 大王第一次就上手 藤浪很驚訝
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- 楊梅生命園區 規劃寵物樹葬區
- 「女生說不要就是要」下流高官舔耳摸乳女部屬
- 加拿大健保比台灣還狂 生小孩從掛號到三餐都包了
- 美博通創辦人 獲頒交大名譽博士
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 奈米級定位技術 台精密機械全球第4
- 冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報
- 社論》世新大學勿忘成舍我精神
- 信義鄉雙龍瀑布 要建大型停車場了
- 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒
- 分手凱蒂主因找到了 奧蘭多偷歡總裁千金
- 苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎
- 升息在望 道瓊勁揚站上21000點
- 可疑汽車載瓦斯桶 比利時警方逮駕駛人
- 農會選舉 壯圍、三星總幹事派獲勝
- 出國讚便宜 通勤嫌貴要買定期
- 下週汽柴油 估各小漲1角
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 資遣完又徵人 安親班判賠薪回聘
- 法蘭黛對決愛情 啟動募資出片計畫
- 馬英九：應保留統一可能性 立委斥：狐狸尾巴跑出來
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 創4項紀錄 台灣國際蘭展今開幕
- 大里高中新建圖書館 斥資億元
- 簡嫚書愛之旅 約泡3天3夜
- SBL季後賽》首戰勇士尬璞園 蔡文誠力抗老東家
- 大平霧軌道系統評估 交部允補助
- 《謠言終結站》小蘇打粉去粉刺? 醫斥︰洗馬桶的拿來洗臉
- 病死雞就地掩埋 湖口鄉民要求清走
- 投信業看風向 川普喊降稅 2類基金受惠
- 俄干預大選證據 白宮被要求保留
- 毒品通報辦法 邱太三：年底前施行
- 台中市府拚交通 通過追加預算35.5億
- 復育台灣百合 鼻頭角步道種千株
標題：《逸趣橫生 時尚摺學》玩．光影
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email