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《逸趣橫生 時尚摺學》玩．光影

2017-03-03

記者凃盈如／台北報導

在與紙相關的家飾品當中，往往可見燈飾，由於摺紙呈現的角度變化大，可演繹夢幻的光影，於是「燈飾」便成為紙家具的要角之一。

迷戀摺紙的設計師Max Gunawan，就以書的造型設計出一盞特別的燈具，他以原木外殼製作書燈，透過外殼的極佳硬度，穩固保護內部的折疊燈罩和燈泡，書皮內更嵌入了工業級超強吸力的磁鐵，能夠隨意吸附任何磁性物品的表面，打開一本書，就瞬間點亮桌面，引人注目，且平時「闔上」書本，收納容易，是小空間的利器。

丹麥品牌Normann Copenhagen的Norm 03吊燈，則以柔軟彎折的PP材質，模仿繡球花的形貌，透過光影投射，創造出斑斕迷人的空間效果，且消費者可以自行摺成；Norm 06吊燈，則承襲傳統丹麥設計風格的優雅簡練，在百合花瓣遮罩下，讓燈泡光線隨之柔和綻放，即使不開燈，造型也展現錯落有致。

至於荷蘭知名設計大廠Moooi，往往以天馬行空的概念，挑戰人們對家具的既定思維。Paper系列，靈感便源自設計師小時候的美術勞作經驗，以手作、純白的色彩創作，作品彷彿從未上色的塗鴉書裡跳出來，童趣幽默。

台灣設計品牌Kimu柒木的「一盞東西吊燈」，更是一盞融合古今、簡繁、的優雅吊燈，線條與燈罩比例恰到好處，以木製的造型燈具，配上傳統的燈籠，演繹東方、西方的完美結合。

圖片提供／MOT CASA明日家居、Kimu柒木、北歐櫥窗、良事設計、奇美博物館、集品文創

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  • 台灣設計品牌Kimu柒木「一盞東西吊燈」，可伸縮的細膩紙摺燈罩，讓居家搭配更多元。小，4,200元（紅銅，直徑16cm，高15cm，含燈籠展開）。

    台灣設計品牌Kimu柒木「一盞東西吊燈」，可伸縮的細膩紙摺燈罩，讓居家搭配更多元。小，4,200元（紅銅，直徑16cm，高15cm，含燈籠展開）。

  • moooi彩色吊燈，將帶有古典代表性的吊燈家具造型，以紙材質賦予現代感，奇幻童趣，需客訂，價格洽詢MOT CASA明日聚落。

    moooi彩色吊燈，將帶有古典代表性的吊燈家具造型，以紙材質賦予現代感，奇幻童趣，需客訂，價格洽詢MOT CASA明日聚落。

  • Normann Copenhagen的Norm 06吊燈，靈感來自百合，相互疊合的花瓣造型，充滿立體雕塑感。單件5,800元。

    Normann Copenhagen的Norm 06吊燈，靈感來自百合，相互疊合的花瓣造型，充滿立體雕塑感。單件5,800元。

  • Normann Copenhagen的Norm 03吊燈，以柔軟彎折的PP模仿繡球花的形貌，透過光影投射，擁有斑斕迷人的效果。5,800元。

    Normann Copenhagen的Norm 03吊燈，以柔軟彎折的PP模仿繡球花的形貌，透過光影投射，擁有斑斕迷人的效果。5,800元。

  • Lumio Lamp使用時，只需將它像書本一樣翻開，內置的LED燈便會自動發出亮光，最大幾乎能夠照亮360度的範圍，而且擺放方式也十分多元。9,800元。

    Lumio Lamp使用時，只需將它像書本一樣翻開，內置的LED燈便會自動發出亮光，最大幾乎能夠照亮360度的範圍，而且擺放方式也十分多元。9,800元。

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