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《逸趣橫生 時尚摺學》多．功能

2017-03-03

記者凃盈如／台北報導

運用摺紙的概念發想的商品，在空間中也總讓引人注目。muuto的five pouf五芒星腳凳，讓人瞬間聯想到的正是小時候的紙摺星星。擁有五角形的外型，除了做為沙發的椅凳外，「五芒星」亦可以做為朋友來訪時的臨時座位，或是隨手放置點心飲料的茶几。多種彈性的使用變化，使「五芒星」不只美型，更深具功能性。

至於folded山巒壁掛架，則是小空間的收納幫手，藉由視覺感輕盈的金屬溝槽，將收納空間沿著壁面向上延伸，不占空間，又能展現美麗的心愛物品，且方便取用。它除了一般的儲物溝槽外，還有一個斜角或矩型的書檔，既能展現幾何之美，也可以防止書本雜誌倒下，讓壁掛架不再一成不變，而是擁有如山巒的層次美。另外下方還附有兩個掛鉤，可以同時吊掛包包或其他小物。

圖片提供／MOT CASA明日家居、Kimu柒木、北歐櫥窗、良事設計、奇美博物館、集品文創

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  • Makers With Agendas蝴蝶掛勾，外觀雖然沒有很明顯的摺紙感，但其組裝方式是一片薄片金屬，由消費者自己在家凹折而成掛勾。1,680元（小），2,080元（大）。

    Makers With Agendas蝴蝶掛勾，外觀雖然沒有很明顯的摺紙感，但其組裝方式是一片薄片金屬，由消費者自己在家凹折而成掛勾。1,680元（小），2,080元（大）。

  • muuto／folded山巒壁掛架，雙層檔版設計讓收納更容易，還附上掛勾增添多元收納方式，有3種尺寸，價格帶為5,500元～9,000元。

    muuto／folded山巒壁掛架，雙層檔版設計讓收納更容易，還附上掛勾增添多元收納方式，有3種尺寸，價格帶為5,500元～9,000元。

  • muuto／five pouf五芒星腳凳，貌似放大版的紙星星。單件53,800元。

    muuto／five pouf五芒星腳凳，貌似放大版的紙星星。單件53,800元。

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