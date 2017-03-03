《逸趣橫生 時尚摺學》多．功能

2017-03-03

記者凃盈如／台北報導

運用摺紙的概念發想的商品，在空間中也總讓引人注目。muuto的five pouf五芒星腳凳，讓人瞬間聯想到的正是小時候的紙摺星星。擁有五角形的外型，除了做為沙發的椅凳外，「五芒星」亦可以做為朋友來訪時的臨時座位，或是隨手放置點心飲料的茶几。多種彈性的使用變化，使「五芒星」不只美型，更深具功能性。

至於folded山巒壁掛架，則是小空間的收納幫手，藉由視覺感輕盈的金屬溝槽，將收納空間沿著壁面向上延伸，不占空間，又能展現美麗的心愛物品，且方便取用。它除了一般的儲物溝槽外，還有一個斜角或矩型的書檔，既能展現幾何之美，也可以防止書本雜誌倒下，讓壁掛架不再一成不變，而是擁有如山巒的層次美。另外下方還附有兩個掛鉤，可以同時吊掛包包或其他小物。

圖片提供／MOT CASA明日家居、Kimu柒木、北歐櫥窗、良事設計、奇美博物館、集品文創