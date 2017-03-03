《2017秋冬男裝週》6
2017-03-03
記者方惠宗／綜合外電報導
配件關鍵字 常民領軍
越來愈多從一般百姓生活而來的設計元素正影響原為貴族打造的服裝輪廓，比服裝還熱銷的配件取材更是明顯，扁平無沿的經典軍帽「貝雷帽」、帽沿線條界於彎沿與平沿的棒球帽，還有樣似「VANS」布鞋與公園慢跑鞋的設計概念，都是為這次秀場瀰漫起一股常民風；紙袋、民工袋是主打包，龐克標語與塗鴉色調裝飾出最強的視覺效果。
部分圖片提供／Dior、Balenciaga
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