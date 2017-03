《逸趣橫生 時尚摺學》輕．奢華

北歐櫥窗Flux隨享椅,曾獲國外多項設計大獎,包括英國Grand Design Product of the Year年度大獎、以及2012年德國Promotional Gift of the Year,是件可輕易摺疊、方便攜帶,且色彩繽紛飽和的超人氣設計。5,300元/單件。