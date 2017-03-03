《逸趣橫生 時尚摺學》輕．奢華
記者凃盈如／台北報導
許多與摺疊相關的作品，不盡然是藉由紙來達成，它有可能是金屬、是膠版、甚至是陶瓷，透過「摺」的巧思或想像，成為令人矚目的好設計。
2009年，荷蘭的年輕的設計師雙人組Douwe Jacobs和Tom Schouten，為了重振摺疊椅的傳奇開始合作，成立Flux工作室，提取英文字Flexible和Luxury的精隨，為人們提供擁有「彈性用途」與「奢華舒適」的生活方式。
抱持這樣的初衷，他們設計出Flux隨享椅，平時樣貌平凡，是信封形狀的薄膠板，但只要花幾秒鐘，就可以摺疊成舒適座椅，造型俐落，易與現代空間融合，貼心的提把設計便於提著走，也是戶外野餐、露營的良伴，後來發展出各種鮮豔前衛的色彩，在草地上，彷彿像一朵朵盛開的鬱金香，綻放繽紛。
至於Flux Pop輕摺椅凳，則是太多朋友來訪時，椅子不夠坐的最佳解套。藏在壁櫃後的Pop輕摺椅凳，僅僅58.5×47.7公分，不到2公分厚的PP塑料信封，幾秒鐘就可變出一張凳子，且坐感穩重安心，也適合當玄關穿鞋椅。
至於伴隨奇美博物館「紙上奇蹟」展覽所推出的「好好摺紙凳」設計商品，是來自長友大輔及詹明旎所創辦的建築設計工作室（MisoSoupDesign），以瓦楞紙板巧妙打造的作品，透過簡單的三角形結構，組合出穩固的方形，透過上、下的幾何形狀翻轉，就可變出如同鑽石造型的輕量椅凳。
圖片提供／MOT CASA明日家居、Kimu柒木、北歐櫥窗、良事設計、奇美博物館、集品文創
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北歐櫥窗Flux隨享椅，曾獲國外多項設計大獎，包括英國Grand Design Product of the Year年度大獎、以及2012年德國Promotional Gift of the Year，是件可輕易摺疊、方便攜帶，且色彩繽紛飽和的超人氣設計。5,300元／單件。
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好好摺紙凳，是長友大輔及詹明旎所創辦的建築設計工作室MisoSoupDesign以瓦楞紙板打造的作品，不需要任何黏著劑或者外加的固定器，一個人也能輕鬆的獨立完成。1,000元。
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北歐櫥窗Flux Pop防水、輕便，摺好的輕摺椅凳，重量僅2.2公斤，側身寬度也頂多37公分，幾乎只有一把尺的寬度，但卻能夠承重140公斤。2,900元／單件。
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